«Пляжники» Лешуков и Лихолетов стали четвёртыми на сателлите в Харькове

Бронзовые призёры чемпионата России 2015 года и серебряные призёры чемпионата России 2016 года Илья Лешуков и Александр Лихолетов, начавшие турнир с квалификации, в итоге стали четвёртыми.

В полуфинале россияне проиграли украинцам Алексею Денину и Сергею Попову со счётом 0:2 (7:21, 18:21).

В матче за бронзу Лешуков и Лихолетов проиграли немцам Лоренцу Шуманну и Александру Валкенхорсту — 0:2 (16:21, 15:21).

В финале голландцы Кристиан Варенхорст и Мартен ван Гардерен победили Денина и Попова со счётом 2:1 (18:21, 24:22, 15:13).