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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30337003/
10 июля 2017, 12:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Лешуков и Лихолетов стали четвёртыми на сателлите в Харькове

В Харькове (Украина) прошёл международный турнир по пляжному волейболу категории «сателлит».

Бронзовые призёры чемпионата России 2015 года и серебряные призёры чемпионата России 2016 года Илья Лешуков и Александр Лихолетов, начавшие турнир с квалификации, в итоге стали четвёртыми.

В полуфинале россияне проиграли украинцам Алексею Денину и Сергею Попову со счётом 0:2 (7:21, 18:21).

В матче за бронзу Лешуков и Лихолетов проиграли немцам Лоренцу Шуманну и Александру Валкенхорсту — 0:2 (16:21, 15:21).

В финале голландцы Кристиан Варенхорст и Мартен ван Гардерен победили Денина и Попова со счётом 2:1 (18:21, 24:22, 15:13).
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