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10 июля 2017, 11:12 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Леон возглавил список самых высокооплачиваемых волейболистов мира

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых волейболистов мира, сообщает Siol.

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых волейболистов мира сообщает <span class=error>Siol</span>. Увеличить
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Возглавляет список доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон. Всего в топ-10 входят пять представителей чемпионата России.

Топ-10 самых высокооплачиваемых волейболистов мира
1. Вильфредо Леон («Зенит-Казань») — $ 1,4 млн.
2. Эрвин Нгапет («Модена») — $ 1,35 млн.
3. Бартош Курек («Зираат Банкасы») — $ 1,1 млн.
4. Робертланди Симон («Сада Крузейро») — $ 0,967 млн.
5. Дмитрий Мусэрский («Белогорье») — $ 0,95 млн.
6. Александар Атанасьевич («Перуджа») — $ 0,92 млн.
7. Георг Гроцер («Локомотив» Новосибирск) — $ 0,87 млн.
8. Мэтт Андерсон («Зенит-Казань») — $ 0,85 млн.
9. Максим Михайлов («Зенит-Казань») — $ 0,714.
10. Иван Зайцев («Перуджа») — $ 0,62 млн.
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