Стали известны победители этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде
В швейцарском Гштааде завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».
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В финале женских соревнований немки Шанталь Лабурер и Юлия Зюде обыграли бразильянок Ларрису и Талиту со счетом 2:0 (21:18, 22:20).
В мужском турнире победили американцы Филип Дальхауссер и Николас Люцена, обыгравшие в решающем матче поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка — 2:0 (21:18, 21:19).
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