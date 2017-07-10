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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30335697/
10 июля 2017, 11:00 | Игровые: Волейбол | Газета.Ру

Стали известны победители этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде

В швейцарском Гштааде завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».

В швейцарском Гштааде завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории мэйджор. Увеличить
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В финале женских соревнований немки Шанталь Лабурер и Юлия Зюде обыграли бразильянок Ларрису и Талиту со счетом 2:0 (21:18, 22:20).

В мужском турнире победили американцы Филип Дальхауссер и Николас Люцена, обыгравшие в решающем матче поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка — 2:0 (21:18, 21:19).
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Новости Волейбола

Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру в матче ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.
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