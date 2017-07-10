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10 июля 2017, 9:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная России — 10-я в общем зачёте после первого этапа Гран-при

9 июля были сыграны все матчи третьего игрового дня Гран-при в первом дивизионе.

9 июля были сыграны все матчи третьего игрового дня <nobr>Гран-при </nobr>в первом дивизионе. Увеличить
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Предлагаем вашему вниманию их результаты.

Гран-при. Женщины. Интерконтинентальный раунд. Дивизион 1. Первый этап. Третий тур
Группа A
Сербия — Бельгия — 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).
Турция — Бразилия — 2:3 (26:24, 17:25, 18:25, 25:22, 13:15).

Группа B
Россия — Италия — 2:3 (21:25, 29:27, 26:24, 24:26, 10:15).
Китай — США — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25).

Группа C
Нидерланды — Япония — 2:3 (25:17, 25:21, 18:25, 22:25, 9:15).
Таиланд — Доминиканская Республика — 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 18:25).

Без поражений идут сборные Сербии и США. Команда России, проигравшая три матча подряд в пяти сетах, располагается на 10-й позиции.
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