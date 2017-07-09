Татьяна Грачева: Никто не ожидал, что мы так здорово сыграем с бразильцами

«РОССИЯНАМ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА»

— Поражение от канадцев (0:3) на групповой стадии «Финала шести» Мировой лиги, по сути, лишило сборную России шансов на полуфинал. Почему наша команда сыграла так неуверенно?

— Я бы не сказала, что наша команда выглядела совсем неуверенно. Два первых сета мы играли абсолютно на равных и проиграли концовки. Вот тут, как раз, нам не хватило опыта и две глупые ошибки, по сути, определили исход всего матча. На третий сет у наших ребят просто не хватило сил, а канадцы дожали.

Все думали, что сборная Россия должна обыграть только Канаду и никто не рассчитывал, что мы уверенно сыграем против Бразилии. Наша команда смотрелась очень здорово против практически олимпийского состава бразильской сборной и могла одержать победу. Эта игра получилась очень полезной для наших игроков.

— Вам не кажется, что в игре против Канады россияне очень сильно нервничали, из-за чего многое не получалось?

— Конечно нервничали! Это и сказалось в концовках партий. Мы вели, могли выиграть, казалось, что победа в сете уже рядом и вот тут, скорее всего, немножко перегорели в силу молодости и отсутствия опыта. Там несколько глупых мячей упало: между игроками, кто-то с кем-то столкнулся, где-то не добежали, и все это привело к такому результату.

— Давление тренерского штаба могло сказаться на ребятах?

— Я не думаю, что в команде ощущалось какое-то давление, что именно на этом турнире парней задавили ответственностью. Конечно, тренеры, как и игроки, очень хотели победить. Просто в такие моменты очень часто ситуацию решает один игрок. Находится лидер, он забивает один мяч и все — команда побеждает. На этом турнире нам бы очень пригодилась помощь в диагонали, если бы Максиму Жигалову была достойная замена.

— Канадцы в итоге заняли третье место, победив в утешительном финале сборную США. В чем причина их успеха?

— Безусловно, в общекомандной игре. Может быть, у них нет ярких лидеров, которые могли вы возглавлять рейтинги мирового волейбола в каждом амплуа, но они очень здорово начали Мировую лигу, выглядели уверенно, начиная с первого этапа. Это очень хорошая, организованная и дисциплинированная команда, за счет чего и побеждали.

— Это заслуга тренера Стефана Антига?

— Ну, конечно, это работа и тренерского штаба, и игроков, здесь по-другому не бывает.

«ДЛЯ ДРУГИХ ЗАЛ ТОЖЕ БЫЛ НЕУДОБНЫМ»

— Матчи проходили в не самых благоприятных условиях. Открытый футбольный стадион, низкая температура.

— Действительно, было холодно. По форме игроков можно было сразу заметить, что они основательно утеплялись, разумеется, в рамках правил. Условия необычные, в Бразилии зима, турнир проводится на открытом стадионе, запасные игроки стоят возле обогревателей, все это было странно видеть. Мне довелось побывать на волейбольном матче, который проходил в схожих условиях, — чемпионат мира в Польше открывался игрой Польша — Сербия на футбольном стадионе. Но там, на трибунах было очень много народа, поляки болели так, что всем казалось, что места вообще нет. В Куритибе же, на всех матчах, за исключением финала, когда этот стадион действительно пригодился, ощущалось огромное пространство, и этот стеклянный потолок был совсем некстати для связующих. Нестандартное освещение сильно мешает и принимающим тоже, поэтому нужно было привыкать. Но ничего, французы привыкли.

— Можно ли списать на особенности площадки большое количество ошибок на подачах у наших игроков?

— Вообще вся игра сборной России строится от подачи — если идет подача, то и другие элементы получаются. А тут не пошло, чисто теоретически, это можно связать с особенностями зала, но, опять же, не бывает такого, что нам мешал этот стадион, а другим нет. Другие команды играли в точно таких же условиях, им точно так же было холодно и неудобно. Скорее, на игре нашей сборной сказались глобальные изменения в составе, все-таки французы, бразильцы и те же американцы не так сильно поменялись по сравнению с олимпийским сезоном.

— В решающем матче Мировой лиги сборная Франции обыграла бразильцев (3:2). Они настолько хороши?

— Французы, кстати, Мировую лигу прошли на одном дыхании, они проигрывали только когда меняли состав. Но делали они это, когда уже все было решено. Два уикенда эта сборная провела одним и тем же составом, уверенно всех обыграла, и только потом, в матче с Италией их тренеры выставили второй состав. Если я не ошибаюсь, в Мировой лиге хозяева финалов не побеждают с 1996 года. Мне кажется, что бразильцы свои лучшие матчи проводят, когда играют не у себя дома. Давление трибун отрицательно сказывается на них. Хотя, Олимпиаду они на родной площадке выиграли. Здесь они вели, имели преимущество, но французы очень хороши. Очень вовремя после травмы вернулся Эрвин Нгапет, его сильно не хватало, у них появился новый диагональный — Стефан Буайе, ставший открытием всей Мировой лиги. Для них все сложилось великолепно, поэтому местами разгильдяйское поведение французов на площадке немного злит. Они настолько хороши, что иногда кажется, что им все очень легко дается — если бразильцы изо всех сил носятся по площадке, падают, то французы как-то все вразвалку выигрывают. Но, конечно, за этим стоит очень тяжелая работа. У них не менялся тренер, они прекрасно понимают требования Лорана Тилли и просто их выполняют. Может быть, на бразильцах в решающий момент сказался фактор смены тренера.

«У НАС ЕСТЬ КОЗЫРИ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ ФРАНЦУЗОВ»

— Как нашей сборной бороться с французами на чемпионате Европы?

— Они уже у всего мира выигрывают, причем это их вторая победа в Мировой лиге. Бороться мы можем нашим оружием — хорошей подачей. Сборная Франции очень хороша в защите, у них техничные нападающие, но у нас есть подача, блок и своя атака, которая должна быть сильнее, чем у французов. Ну и стабильностью, конечно, потому что команда Тилли никогда не сдается, они умеют держать уровень.

— По ходу Мировой лиги не раз приходилось замечать, что при игре в защите сборная России выглядит хуже, чем соперники. Что с этим делать?

— Тренировать игру в защите, конечно, нужно. Просто у некоторых команд, у той же Франции, например, это является сильной стороной, а у нас есть преимущество на сетке — атака, блок, подача — вот наши козыри, которые должны переигрывать любую защиту. Надо атаковать так, чтобы у соперника не было возможности смягчать наши удары блоком, поднимать мячи с пола и быстро отвечать, пока мы не успели вернуться к сетке.