Сергей Шляпников: Для этих ребят нет авторитетов

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— Эту сборную мы сформировали после квалификации к чемпионату мира-2018, — напомнил Шляпников. — После нее у нас было три дня, чтобы сделать новую команду. Разумеется, потребовалось время, чтобы сыграться. Тренировки, наигрыши, отработка взаимодействий — все это шло параллельно с играми. Хотя некоторые из которых получились действительно неплохими.

— Например?

— Можем вспомнить по порядку. Первый матч с Аргентиной порадовал. Эта команда играет в отличный от европейского, очень неудобный для нас волейбол. Счет 3:0 не отражает происходившего на площадке. Но после хорошего начала из-за проблем с ногой следующую игру пропустил капитан Дмитрий Ковалев. И французы, действующие чемпионы Европы, нас переиграли. А вот от матча с Болгарией, конечно, есть досада. Вели 2:0, но не дожали.

В следующем игровом туре, который был во Франции, из-за болезни не выступал наш ключевой игрок Егор Клюка. И без него было очень сложно. Хотя команда нашла в себе силы побороться с Италией. В матче с ней, кстати, были задействованы все резервы команды. Каждый внес определенную лепту в то, что сборной удалось выйти в «Финал шести». Для меня крайне важно, что все игроки предельно мобилизованы и готовы выйти даже на один розыгрыш, чтобы принести в нем пользу команде.

ДОВОЛЕН ОТНОШЕНИЕМ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ К РАБОТЕ

— Тем не менее, после того тура о попадании в «Финал шести» всерьез никто не говорил.

— В Польше, наконец, собрались почти все игроки. Команду более или менее отпустили травмы, плюс была усвоена определенная тренировочная работа. Что мне нравится на сегодня — наличие обратной связи. Это очень важно. Команда выполняет то, что говорит тренер. Перед матчами мы разбираем соперника, моделируем его игру, пытаемся найти противодействие — и ребята откликаются на это.

Перед игрой с хозяевами в Катовиец мы тщательно разобрали действия Бартоша Курека, который является лидером атак своей команды. И нам удалось его нейтрализовать. Поляки играли первым составом при своих трибунах — и такая победа дорогого стоит.

У США выделялся Бенджамин Патч — и моделирование его игры на тренировках тоже принесло плоды. Молодые ребята пришли в сборную с желанием, им есть, что доказывать, и я доволен их отношением к работе. Даже Иран, потерявший турнирную мотивацию, был очень непрост. Дело в том, что руководство страны дало игрокам отмашку, и теперь они могут уезжать в зарубежные клубы. Разумеется, многие стремились показать европейским агентам товар лицом.

— Что скажете по поводу «Финала шести»?

— Начнем с того, что Бразилия — специфическая страна. Я здесь третий раз. В 2011 году мы выиграли в Рио-де-Жанейро молодежный чемпионат мира, а в 2013-м стали третьими в первом чемпионате мира для игроков до 23 лет, который проводился в Уберландии. Оба раз мы находили возможность акклиматизироваться в Аргентине — привыкнуть к часовым поясам, провести товарищеские игры.

В этот раз ситуация была иной. Времени после предварительного этапа было мало и приехать в Южную Америку раньше банально не было возможности. Игра на стадионе и смена климатических поясов требуют адаптации, а у нас она пришлась на матч с Канадой. Но даже в таком состоянии мы боролись с ней два сета на равных.

В СБОРНУЮ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ВСЕМ

— Если бы в первый день мы играли с Бразилией, а во второй с Канадой…

— Думаю, мы играли бы в полуфинале. Сербы попали в ту же ситуацию, что и мы — и показали аналогичный результат. Но чего теперь об этом говорить? Вторая игра показала, что потенциал у команды есть, она может прогрессировать. И мы вправе рассчитывать на нее в будущем. Хотя горечь от второго поражения, пусть даже при хорошей игре, осталась. Понятно, что против нас были олимпийские чемпионы и они играли на своем стадионе при 20 тысячах зрителей, но надо было их дожимать.

— Не сомневались, что команда даст бой Бразилии?

— Действительно важно, что парни в таких условиях не стушевались. Но это не стало для меня откровением, для этих ребят нет авторитетов. Они любят побеждать и умеют это делать. Ведь почти все они прошли горнило юношеских и молодежных сборных, в которых второе место считалось неудачей. Они не понаслышке знают, что такое психология победителей.

Вот смотрите: Илья Власов, Дмитрий Волков, Павел Панков, Ильяс Куркаев, Егор Феоктистов и Александр Кимеров — чемпионы мира среди молодежи. Кто-то побеждал в 2015 году, кто-то в 2013-м. Дмитрий Ковалев выигрывал аналогичный турнир в 2011 году. За Бразилию тогда играл тот же Лукарелли. Так чего его бояться теперь? Просто нужно переносить эту психологию на более высокий уровень.

Считаю, результат нашего выступления в этой Мировой лиге в целом — удовлетворительный. Хотя осадок от матчей против Канады и Бразилии, безусловно, остался.

— Сколько человек из этой команды вы видите на предстоящем чемпионате Европы в Польше?