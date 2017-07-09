Сергей Шляпников: Для этих ребят нет авторитетов
Главный тренер сборной России подвел итоги выступления своей команды в Мировой лиге.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Эту сборную мы сформировали после квалификации к чемпионату мира-2018, — напомнил Шляпников. — После нее у нас было три дня, чтобы сделать новую команду. Разумеется, потребовалось время, чтобы сыграться. Тренировки, наигрыши, отработка взаимодействий — все это шло параллельно с играми. Хотя некоторые из которых получились действительно неплохими.
— Например?
— Можем вспомнить по порядку. Первый матч с Аргентиной порадовал. Эта команда играет в отличный от европейского, очень неудобный для нас волейбол. Счет 3:0 не отражает происходившего на площадке. Но после хорошего начала
В следующем игровом туре, который был во Франции,
ДОВОЛЕН ОТНОШЕНИЕМ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ К РАБОТЕ
— Тем не менее, после того тура о попадании в «Финал шести» всерьез никто не говорил.
— В Польше, наконец, собрались почти все игроки. Команду более или менее отпустили травмы, плюс была усвоена определенная тренировочная работа. Что мне нравится на сегодня — наличие обратной связи. Это очень важно. Команда выполняет то, что говорит тренер. Перед матчами мы разбираем соперника, моделируем его игру, пытаемся найти противодействие — и ребята откликаются на это.
Перед игрой с хозяевами в Катовиец мы тщательно разобрали действия Бартоша Курека, который является лидером атак своей команды. И нам удалось его нейтрализовать. Поляки играли первым составом при своих трибунах — и такая победа дорогого стоит.
У США выделялся Бенджамин Патч — и моделирование его игры на тренировках тоже принесло плоды. Молодые ребята пришли в сборную с желанием, им есть, что доказывать, и я доволен их отношением к работе. Даже Иран, потерявший турнирную мотивацию, был очень непрост. Дело в том, что руководство страны дало игрокам отмашку, и теперь они могут уезжать в зарубежные клубы. Разумеется, многие стремились показать европейским агентам товар лицом.
— Что скажете по поводу «Финала шести»?
— Начнем с того, что Бразилия — специфическая страна. Я здесь третий раз. В 2011 году мы выиграли в
В этот раз ситуация была иной. Времени после предварительного этапа было мало и приехать в Южную Америку раньше банально не было возможности. Игра на стадионе и смена климатических поясов требуют адаптации, а у нас она пришлась на матч с Канадой. Но даже в таком состоянии мы боролись с ней два сета на равных.
В СБОРНУЮ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ВСЕМ
— Если бы в первый день мы играли с Бразилией, а во второй с Канадой…
— Думаю, мы играли бы в полуфинале. Сербы попали в ту же ситуацию, что и мы — и показали аналогичный результат. Но чего теперь об этом говорить? Вторая игра показала, что потенциал у команды есть, она может прогрессировать. И мы вправе рассчитывать на нее в будущем. Хотя горечь от второго поражения, пусть даже при хорошей игре, осталась. Понятно, что против нас были олимпийские чемпионы и они играли на своем стадионе при 20 тысячах зрителей, но надо было их дожимать.
— Не сомневались, что команда даст бой Бразилии?
— Действительно важно, что парни в таких условиях не стушевались. Но это не стало для меня откровением, для этих ребят нет авторитетов. Они любят побеждать и умеют это делать. Ведь почти все они прошли горнило юношеских и молодежных сборных, в которых второе место считалось неудачей. Они не понаслышке знают, что такое психология победителей.
Вот смотрите: Илья Власов, Дмитрий Волков, Павел Панков, Ильяс Куркаев, Егор Феоктистов и Александр Кимеров — чемпионы мира среди молодежи.
Считаю, результат нашего выступления в этой Мировой лиге в целом — удовлетворительный. Хотя осадок от матчей против Канады и Бразилии, безусловно, остался.
— Сколько человек из этой команды вы видите на предстоящем чемпионате Европы в Польше?
— На сбор для продолжения подготовки будут вызваны Егор Клюка, Дмитрий Волков, Максим Жигалов, Ильяс Куркаев и оба либеро — Роман Мартынюк и Артем Зеленков. Но это совершенно не значит, что из этой команды мы больше никого привлекать не будем. В сборную двери открыты всем. Расширенный список достаточно большой. Другое дело, что свою необходимость быть в главной команде страны надо доказывать каждый раз. Я не заложников
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter