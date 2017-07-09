Панков: Российским волейболисткам не хватило уверенности в первом туре Гран-при
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Волейболисткам женской сборной России не хватило уверенности в первом туре предварительного этапа
Гран-при, который прошел в китайском городе Куньшань. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер волейбольного клуба «Заречье- Одинцово» Вадим Панков.
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В воскресенье россиянки проиграли команде Италии со счетом 2−3 в третьем матче первого тура предварительного этапа
«Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо — это случается, как только пропадает прием. Но, когда его удается наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают», — считает Панков.
«Мне очень нравится эта команда, — продолжил собеседник ТАСС. — Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это все перерастет в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем».
«На этапе в Калининграде, наверняка, будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды
Финальный турнир
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