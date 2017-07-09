Панков: Российским волейболисткам не хватило уверенности в первом туре Гран-при

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В воскресенье россиянки проиграли команде Италии со счетом 2−3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. В двух стартовых играх турнира сборная России также проиграла с одинаковым счетом 2−3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа, который пройдет с 14 по 16 июля в Калининграде.

«Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо — это случается, как только пропадает прием. Но, когда его удается наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают», — считает Панков.

«Мне очень нравится эта команда, — продолжил собеседник ТАСС. — Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это все перерастет в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем».

«На этапе в Калининграде, наверняка, будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды Гран-при является важным топовым соревнованием, но не самым главным. Поэтому Кузюткин (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) пробует разные варианты с составом, он может это позволить», — заключил Панков.