Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30329522/
9 июля 2017, 14:08 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Панков: Российским волейболисткам не хватило уверенности в первом туре Гран-при

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Волейболисткам женской сборной России не хватило уверенности в первом туре предварительного этапа Гран-при, который прошел в китайском городе Куньшань. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер волейбольного клуба «Заречье- Одинцово» Вадим Панков.

Сборная России проиграла в трех матчах первого тура <nobr>Гран-при </nobr>с одинаковым счетом 2−3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье россиянки проиграли команде Италии со счетом 2−3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. В двух стартовых играх турнира сборная России также проиграла с одинаковым счетом 2−3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа, который пройдет с 14 по 16 июля в Калининграде.

«Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо — это случается, как только пропадает прием. Но, когда его удается наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают», — считает Панков.

«Мне очень нравится эта команда, — продолжил собеседник ТАСС. — Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это все перерастет в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем».

«На этапе в Калининграде, наверняка, будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды Гран-при является важным топовым соревнованием, но не самым главным. Поэтому Кузюткин (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) пробует разные варианты с составом, он может это позволить», — заключил Панков.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2—6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Гассиев уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса