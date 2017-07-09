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9 июля 2017, 13:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Замены в составе, но не в счёте. Россия снова проиграла в Китае

Сборная России проиграла и третий матч первого тура Гран-при на тай-брейке, не справившись с молодой итальянской диагональной Паолой Эгону.

Замены в составе но не в счёте. Россия снова проиграла в Китае - Фото Увеличить
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Романова надежд не оправдала

После второго поражения подряд в пятиматчевой партии от Владимира Кузюткина, игравшего оба матча почти полностью одной шестёркой, было логично ожидать стартовых перестановок. Тем более матч со сборной Италии, проигравшей обе предыдущие встречи лидерам мирового рейтинга, в отличие от россиян, в одни ворота, на бумаге казался более лёгким. Замен в итоге было две. Капитан команды Татьяна Заряжко заменила на площадке Ирину Фетисову, а в роли связующей на площадке появилась Татьяна Романова.

Итальянки вышли вперёд после мощнейшей подачи единственной темнокожей волейболистки в стартовых составах Паулы Эгону, одной из самых ярких молодых диагональных на этом турнире. 18-летняя итальянка нигерийского происхождения подавала в чисто мужском стиле в высоком прыжке, к чему российский приём оказался не готов и пропустил сразу два эйса. В итоге 8:4 уже к первому перерыву. Россиянки не сразу привыкли к новой связующей в атаке, а в обороне не справлялись с мощными атаками итальянок.

Немного удалось осложнить им жизнь с выходом Юлии Кутюковой на площадку, а Ирины Воронковой на подачу. Но едва россиянки сократили разрыв, как итальянский наставник Давиде Маццанти взял тайм-аут. Первый темп соперниц позволял справляться с подачей нашей команды, а на блоке итальянки несколько раз переиграли наших девушек. В конце концов Кузюткин решил прервать эксперимент со второй связующей и выпустил на площадку Филиштинскую. Во второй раз получилось легче сняться с подачи Эгону, но навязать борьбу итальянкам в концовке уже не удалось, даже несмотря на три отыгранных сет-бола, — 25:21.

Как остановить прыгучую афроитальянку?

Во второй партии Кузюткин решил поменять либеро и снова дал шанс Ангелине Сперскайте, а в нападении Филиштинская стала активно использовать пока ещё свежую Воронкову, которая и с задней линии уверенно завершала атаки. В то же время Ксении Парубец было сложно против высокого блока итальянок. Эгону снова разошлась на подаче, да ещё и сама завершала атаки после того, как наш деморализованный приём с трудом перекидывал мяч через сетку. К середине партии перевес итальянок стал уже угрожающим — 16:12.

Филиштинская снова выручила неудобным планером и позволила подобраться к соперницам вплотную. Успешно заработал и блок, который в этой партии смотрелся намного сильнее итальянского. Переломное очко принесли Лючия Басетти, зацепив совсем немного линию, и зоркий глаз Маццанти, вовремя попросившего «челлендж». В последнем перерыве Кузюткин попросил особого внимания за прыгучей Эгону, которая на высоких передачах не оставляла соперницам ни малейшего шанса. Мария Фролова выиграла сложный мяч от блока и сравняла счёт в концовке. Игра до ошибки завершилась в нашу пользу: сначала Фролова подняла тяжелейший мяч от Эгону, а затем Кутюкова от блока отправила в аут победный мяч.

Пощекотали нервы в концовке

Похоже, у Эгону стала сказываться усталость, и в начале третьей партии она принялась ошибаться куда чаще. На площадке впервые появилась блокирующая Фетисова. Россиянки повели с первых розыгрышей и постепенно укрепляли своё преимущество. Обманный удар Филиштинской и эйс Кутюковой довели его до 9:3. Маццанти тоже был вынужден прибегнуть к заменам и попробовал встряхнуть команду.

Воронкова в атаке действовала намного лучше, чем в предыдущих играх, и к середине матча разменяла второй десяток набранных очков. Италия же оказалась командой, слишком зависимой от настроения своего лидера. Кутюкова даже в одиночку блокировала сумбурные атаки итальянок, а отрыв +6 позволял Кузюткину держать эмоции в себе, пока его визави использовал весь арсенал жестикуляции. Концентрации на всю партию россиянкам вновь не хватило. На подаче вышедшей на замену Мириам Силла от огромного отрыва остались рожки да ножки. В напряжённой концовке итальянки отыграли два сетбола, но ошибка Силлы принесла победу России — 26:24.

Опять сетов пять

Итальянки продолжили ошибаться и в четвёртой партии, отдав несколько очков на подаче Заряжко. Нашим оставалось просто забирать все свои мячи и что-то иногда тащить в защите. К середине партии итальянки заиграли собранее и навязали борьбу в каждом розыгрыше. После двух блоков подряд Заряжко на подачу вышла Эгоно и позволила сравнять счёт — 15:15. Дожимать соперниц нужно было непременно в этой партии, так как третий тай-брейк подряд команда могла просто не выдержать психологически.

А для этого нужно было перестраиваться, потому что итальянки привыкли уже к первому темпу и большинство мячей стали цеплять блоком. Воронковой лишь обманным ударом удалось выиграть очередной затяжной розыгрыш. Ещё одно очко Кузюткин отвоевал с помощью «челленджа». Шанс окончательно сломить соперниц наша диагональная не использовала, промахнувшись с задней линии, а затем Эгону сравняла счёт на блоке. Решающей в партии могла стать нелепая ошибка итальянок в защите, но она только завела Эгону, которая помогла выиграть своей команде четыре очка кряду — 26:24.

Энобо пригвоздила подачей

Заряжко выиграла важный переходящий мяч в начале партии, но итальянки почти сразу отыгрались ударом в линию. Ещё один шанс выйти вперёд дала Силла ударом в аут, но Анна Данези, перехитрив у сетки Филиштинскую, восстановила статус-кво. На смену сторон команды ушли с минимальным преимуществом итальянок. Силла укрепила перевес подачей навылет, а затем итальянки подключили и первый темп, идеально используя каждую доигровку. Атаки через Воронкову принесли свои плоды и позволили снова догнать соперниц в самой концовке. Переломным стали подачи Эгону, обретшей второе дыхание в концовке матча. Очередным эйсом она и поставила точку в матче — 15:10.

Все игры первого тура в Китае сборная России провела по схожему сценарию, неизменно уступая на тай-брейках и проигрывая большую часть концовок партий. Большая ротация состава в третьем матче с Италией себя не оправдала, показав, что на ключевых позициях диагонального, либеро и связующего в распоряжении Владимира Кузюткина ограниченный набор игроков. Теперь придётся отыгрываться и догонять соперниц в домашнем туре в Калининграде.
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