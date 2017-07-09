Российские волейболистки проиграли команде Италии в третьем матче первого тура Гран-при
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии со счетом 2−3 в третьем матче первого тура предварительного этапа
Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.
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