Российские волейболистки проиграли команде Италии в третьем матче первого тура Гран-при

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В двух стартовых матчах первого тура Гран-при россиянки также проиграли с одинаковым счетом 2−3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа. Игра пройдет 14 июля в Екатеринбурге.