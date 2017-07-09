Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30329165/
9 июля 2017, 12:44 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки проиграли команде Италии в третьем матче первого тура Гран-при

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии со счетом 2−3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.

Следующий матч сборная России проведет против команды Доминиканской Республики 14 июля в Екатеринбурге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В двух стартовых матчах первого тура Гран-при россиянки также проиграли с одинаковым счетом 2−3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа. Игра пройдет 14 июля в Екатеринбурге.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2—6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Гассиев уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса