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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30326808/
8 июля 2017, 22:50 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России по волейболу обыграла Беларусь, но не вышла в полуфинал ЧЕ U17

В заключительном матче группового этапа первого в истории мужского юниорского чемпионата Европы U17 по волейболу, который проходит в Турции, сборная России, руководимая Константином Брянским, на тай-брейке взяла верх над сборной Беларуси со счётом 3:2.

В заключительном матче группового этапа первого в истории мужского <span class=error>юниорского</span> чемпионата Европы U17 по волейболу который проходит в Турции сборная России руководимая Константином Брянским на <nobr>тай-брейке</nobr> взяла верх над сборной <span class=error>Беларуси</span> со счётом 3:2. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал россиянин Станислав Антонов, набравший 25 очков (3 из них эйсы, ещё 3 — на блоке).16 очков принес команде Илья Казаченков.

Выходя на матч, россияне уже знали, что при любом исходе встречи не сыграют в полуфинале. Ранее сборная Италии обыграла команду Бельгии (3:0), в активе обеих команд стало по 4 победы. Россияне, одержав волевую победу над ровесниками из Беларуси, выиграли только третий матч на турнире. В турнирной таблице группы II сборная России заняла четвертое место, при равенстве очков (по 10) уступив белорусам по дополнительным показателям.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Группа II. 5-й тур

Беларусь — Россия — 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 18:25, 12:15).
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