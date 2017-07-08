Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру в матче ¼ финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.
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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:18, 21:18 в пользу американской пары.
В полуфинале Лусена и Дальхауссер встретятся с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют бразильцы Эвандро Жуниор и Андре Лойола Штайн против канадцев Сэма Шахтера и Сэма Педлоу.
Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.
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