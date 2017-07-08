Секретное оружие Китая уничтожило команду Кузюткина
Женская сборная России уступила Китаю со счетом 2:3 во втором матче «Гран-при» в Куньшане.
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Уже на самом старте соревнований сборная России получила колоссальный опыт пятисетовых матчей с топовыми соперниками. Накануне россиянки уступили американкам, а в субботу провели интересный матч с хозяйками турнира. Несмотря на проигрыш, обе встречи молодая обновленная команда может занести себе в актив. В третьем матче игрового
ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ НА СТАРТЕ
По сравнению с первой игрой Владимир Кузюткин сделал только одну замену в стартовом составе, поставив Екатерину Ефимову вместо Ирины Королевой (Заряжко). По статистике россиянки на «Гран-при» из 29 предыдущих встреч 18 раз выигрывали у Китая, поэтому настрой на матч был самый боевой. Да и начали игру волейболистки в синем достаточно шустро — к первому техническому
Филиштинская стала активно отдавать первому темпу, на чем удалось заработать три очка. Тактика быстрой игры оказалась куда успешнее, хотя к концу партии соперницы начали приспосабливаться к атакам и даже их поднимать. Тем не менее россиянки заработали сетбол, соперницы отыгрались и затянули паузу тактическим
Второй сет соперники начали ровно — счет то и дело сравнивала то одна, то другая команда, и так прошла вся первая половина партии. Но россиянки чаще ошибались в этом отрезке, а также им не хватало подачи, которой активно зарабатывали очки китаянки. В атаке команда Кузюткина действует и первым темпом, и с задней линии — при этом Воронкова не участвует в приеме, готовясь при необходимости выполнить мощный удар
ТРЕТИЙ СЕТ КАК ОБРАЗЕЦ
Третий сет, пожалуй, получился в этом матче лучшим для российской команды. Команда Кузюткина снова начала игру уверенно, имея к техническому перерыву двукратный перевес в очках. Китаянки снова начали отыгрываться, но наши волейболистки слишком близко их к себе в счете не подпускали. Можно отметить удачные действия Парубец, которая сыграла
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КИТАЯ
К сожалению, такого же куража, как и в третьей партии, в следующем игровом отрезке у россиянок не получилось. По сценарию эта партия оказалась больше похожей на вторую, впрочем, исход повторился один в один. Китайские волейболистки периодически пробовали свои нестандартные атаки, на которые не успевал наш блок, забили один красивый переходящий мяч и ушли на технический, ведя 8:7. Еще несколько розыгрышей то в одну, то в другую сторону, и Филиштинская записывает на свой счет два очка красивыми скидками — 15:15.
Команды допускали много собственных ошибок. Филиштинская записывает еще одно очко на свой счет эйсом под заднюю линию, и в ответ тренер китайской сборной достает со скамейки запасных секретное оружие — капитана команды Чжу Тин. И джокер срабатывает на сто процентов. Такой же сценарий китаянки использовали и в предыдущей игре, и хотя место в финале «Гран-при» они себе уже обеспечили автоматически как хозяйки турнира, отдавать игры просто так, кажется, они не намерены.
Россиянки сравняли игру 21:21, и после китайского
Тайбрейк начался с подачи навылет в исполнении Чжу Тин. Снова в игре качели — сравнивает то одна сторона, то другая, надо бы усиливать свое преимущество и уходить в отрыв, но никак не получается. После подачи Фроловой здорово сработал наш блок, россиянки ушли в отрыв, но Фетисова подала в сетку. Воронкова атакой восстановила отрыв в два очка, а Парубец добавила своим успешным действием еще одно — 11:8.
Концовка матча превращается в бесконечный просмотр видеоповторов даже во вполне очевидных эпизодах. Но это тактический ход обоих специалистов.
При счете 13:13 матчбол для Китая зарабатывает Чжу Тин. Кузюткин берет
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