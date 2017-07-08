Секретное оружие Китая уничтожило команду Кузюткина

Уже на самом старте соревнований сборная России получила колоссальный опыт пятисетовых матчей с топовыми соперниками. Накануне россиянки уступили американкам, а в субботу провели интересный матч с хозяйками турнира. Несмотря на проигрыш, обе встречи молодая обновленная команда может занести себе в актив. В третьем матче игрового уик-энда россиянки сыграют в воскресенье со сборной Италии.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ НА СТАРТЕ

По сравнению с первой игрой Владимир Кузюткин сделал только одну замену в стартовом составе, поставив Екатерину Ефимову вместо Ирины Королевой (Заряжко). По статистике россиянки на «Гран-при» из 29 предыдущих встреч 18 раз выигрывали у Китая, поэтому настрой на матч был самый боевой. Да и начали игру волейболистки в синем достаточно шустро — к первому техническому тайм-ауту команда вела со счетом 8:1. Китаянки, встряхнувшись, собрались и с помощью сильных подач практически сравнялись к середине партии, но и на второй технический перерыв наши девушки все же ушли при собственном преимуществе 16:13. И снова китаянки прибавили после паузы, сравняв счет к двадцати очкам, что вынудило Кузюткина взять тайм-аут.

Филиштинская стала активно отдавать первому темпу, на чем удалось заработать три очка. Тактика быстрой игры оказалась куда успешнее, хотя к концу партии соперницы начали приспосабливаться к атакам и даже их поднимать. Тем не менее россиянки заработали сетбол, соперницы отыгрались и затянули паузу тактическим тайм-аутом, но следующие два очка все равно остались за нами — 26:24, красивую точку в сете поставила Фролова подачей навылет.

Второй сет соперники начали ровно — счет то и дело сравнивала то одна, то другая команда, и так прошла вся первая половина партии. Но россиянки чаще ошибались в этом отрезке, а также им не хватало подачи, которой активно зарабатывали очки китаянки. В атаке команда Кузюткина действует и первым темпом, и с задней линии — при этом Воронкова не участвует в приеме, готовясь при необходимости выполнить мощный удар из-за трехметровой. Сегодня Воронкова допускала ошибки, но под конец разыгралась и заработала таким образом очко. Но китаянки уже создали себе отрыв, и хотя россиянки боролись, ловили соперниц на ошибках, заменили Фролову на Лазареву, чтобы усилить блок, наверстать упущенное в середине партии не удалось. Китаянки провели красивую атаку первым темпом и забрали себе второй сет.

ТРЕТИЙ СЕТ КАК ОБРАЗЕЦ

Третий сет, пожалуй, получился в этом матче лучшим для российской команды. Команда Кузюткина снова начала игру уверенно, имея к техническому перерыву двукратный перевес в очках. Китаянки снова начали отыгрываться, но наши волейболистки слишком близко их к себе в счете не подпускали. Можно отметить удачные действия Парубец, которая сыграла блок-аут, затем сама поставила блок и в следующем эпизоде снова пробила по блоку так, что мяч улетел вне площадки — 16:9. Все попытки китаянок сравнять или потянуть время тактическим тайм-аутом плодов не приносили. Только отыграли очко, как тут же на своей ошибке вернули его обратно — 13:15 в пользу россиянок. Фетисова забила переходящий мяч и заработала сетбол. С первого раза реализовать его не получилось, однако запас позволял сделать несколько попыток без лишнего стресса. И вот уже в следующем розыгрыше китаянки сами ошиблись на подаче, записав на счет соперниц преимущество по сетам.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КИТАЯ

К сожалению, такого же куража, как и в третьей партии, в следующем игровом отрезке у россиянок не получилось. По сценарию эта партия оказалась больше похожей на вторую, впрочем, исход повторился один в один. Китайские волейболистки периодически пробовали свои нестандартные атаки, на которые не успевал наш блок, забили один красивый переходящий мяч и ушли на технический, ведя 8:7. Еще несколько розыгрышей то в одну, то в другую сторону, и Филиштинская записывает на свой счет два очка красивыми скидками — 15:15.

Команды допускали много собственных ошибок. Филиштинская записывает еще одно очко на свой счет эйсом под заднюю линию, и в ответ тренер китайской сборной достает со скамейки запасных секретное оружие — капитана команды Чжу Тин. И джокер срабатывает на сто процентов. Такой же сценарий китаянки использовали и в предыдущей игре, и хотя место в финале «Гран-при» они себе уже обеспечили автоматически как хозяйки турнира, отдавать игры просто так, кажется, они не намерены.

Россиянки сравняли игру 21:21, и после китайского тайм-аута Чжу Тин забила свой первый мяч в этой игре. Лазарева снова вышла вместо Фроловой для усиления блока. Россиянки заработали матчбол, благодаря касанию сетки соперницами, но реализовать его не смогли. Фролова вернулась на площадку, но ее ближайшую атаку накрыл китайский блок. Подача китайского капитана на сетболе, розыгрыш, блок, но не хватило страховки — и китаянки сравнивают счет по партиям.

Тайбрейк начался с подачи навылет в исполнении Чжу Тин. Снова в игре качели — сравнивает то одна сторона, то другая, надо бы усиливать свое преимущество и уходить в отрыв, но никак не получается. После подачи Фроловой здорово сработал наш блок, россиянки ушли в отрыв, но Фетисова подала в сетку. Воронкова атакой восстановила отрыв в два очка, а Парубец добавила своим успешным действием еще одно — 11:8.

Концовка матча превращается в бесконечный просмотр видеоповторов даже во вполне очевидных эпизодах. Но это тактический ход обоих специалистов. Во-первых, это дополнительный шанс игрокам перевести дух, а во-вторых, каждое очко в такой ситуации на счету, и делать соперницам подарки уже никак нельзя. Всю ставку китайская связующая в заключительных атаках делает на капитана команды, и она не подводит, технично обыгрывая российский блок.