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8 июля 2017, 18:43 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Женская сборная Казахстана потерпела второе поражение в Мировом Гран-при-2017

В болгарском городе Русе проходит первый отборочный этап Мирового Гран-при по волейболу среди женских команд во второй группе.

В болгарском городе <span class=error>Русе</span> проходит первый отборочный этап Мирового <nobr>Гран-при </nobr>по волейболу среди женских команд во второй группе. Увеличить
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Женская сборная Казахстана по волейболу во втором матче отборочного этапа Мирового Гран-при во второй группе со счетом 0:3 уступила команде Германии.

В первом и третьем сете немецкая команда уверенно лидировала в счете, а вот во второй партии к сборной Казахстана были возможности выиграть сет, но чуть больше повезло немкам. Счет по сетам 25:13, 25:2, 25:17 в пользу Германии.

Напомним, что в первом матче команда Вячеслава Шапрана со счетом 0:3 уступила хозяйкам этапа команде Болгарии. 9 июля сборная Казахстана сыграет против Южной Кореи, после чего команда отправится на домашний этап Мирового Гран-при в Алматы.

Отметим, что перед стартом в Мировом Гран-при-2017 сборная Казахстана из-за травм потеряла нескольких основных игроков, среди которых Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Коринна Ишимцева, Людмила Исаева, Ирина Лукомская.

Мировой Гран-при по волейболу. 2-я группа. Отборочный этап. Группа А2. Русе, Болгария. 8 июля
Германия — Казахстан 3:0 (25:13, 25:21, 25:17).

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