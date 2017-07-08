Женская сборная Казахстана потерпела второе поражение в Мировом Гран-при-2017

Женская сборная Казахстана по волейболу во втором матче отборочного этапа Мирового Гран-при во второй группе со счетом 0:3 уступила команде Германии.



В первом и третьем сете немецкая команда уверенно лидировала в счете, а вот во второй партии к сборной Казахстана были возможности выиграть сет, но чуть больше повезло немкам. Счет по сетам 25:13, 25:2, 25:17 в пользу Германии.



Напомним, что в первом матче команда Вячеслава Шапрана со счетом 0:3 уступила хозяйкам этапа команде Болгарии. 9 июля сборная Казахстана сыграет против Южной Кореи, после чего команда отправится на домашний этап Мирового Гран-при в Алматы.



Отметим, что перед стартом в Мировом Гран-при-2017 сборная Казахстана из-за травм потеряла нескольких основных игроков, среди которых Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Коринна Ишимцева, Людмила Исаева, Ирина Лукомская.



Мировой Гран-при по волейболу. 2-я группа. Отборочный этап. Группа А2. Русе, Болгария. 8 июля

Германия — Казахстан 3:0 (25:13, 25:21, 25:17).