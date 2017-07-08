Женская сборная Казахстана потерпела второе поражение в Мировом Гран-при-2017
В болгарском городе Русе проходит первый отборочный этап Мирового
Гран-при по волейболу среди женских команд во второй группе.
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Женская сборная Казахстана по волейболу во втором матче отборочного этапа Мирового
В первом и третьем сете немецкая команда уверенно лидировала в счете, а вот во второй партии к сборной Казахстана были возможности выиграть сет, но чуть больше повезло немкам. Счет по сетам 25:13, 25:2, 25:17 в пользу Германии.
Напомним, что в первом матче команда Вячеслава Шапрана со счетом 0:3 уступила хозяйкам этапа команде Болгарии. 9 июля сборная Казахстана сыграет против Южной Кореи, после чего команда отправится на домашний этап Мирового
Отметим, что перед стартом в Мировом Гран-при-2017 сборная Казахстана
Мировой
Германия — Казахстан 3:0 (25:13, 25:21, 25:17).
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