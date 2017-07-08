День сурка. Россия снова проиграла в пяти сетах
Выход лидера Чжу Тин помог китаянкам переломить ход матча с Россией, которая потерпела второе кряду поражение в пяти партиях.
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Работа над ошибками
Капитан сборной России Ирина Заряжко и главный тренер Владимир Кузюткин после обидного поражения от американок в пятом сете в один голос говорили о ценном опыте и готовности играть лучше в следующих матчах. Шанс показать, насколько усвоен этот урок, выпал во встрече с хозяйками тура китаянками, которые хоть и гарантированно выступят в финале
По сравнению с игрой с американками в составе сборной России произошла всего одна замена. Заряжко как раз осталась на скамейке запасных, а вместо неё вышла в стартовом составе Екатерина Ефимова, хорошо проявившая себя на Кубке Ельцина. С первых розыгрышей на подаче Марии Фроловой россиянки ушли в отрыв на четыре очка. Китаянки постепенно пришли в себя и начали поднимать мячи в защите, но в атаке у них ещё долгое время не клеилось. К первому техническому запахло разгромом — 8:1.
Перерыв пошёл выступающим в экспериментальном составе китаянкам на пользу. Сложная подача Цян Цзиньвень ставила наших девушек на приёме в тупик, а хозяйки уверенно набирали очки первым темпом. Китай проявил себя мобильной командой, успевающей почти при любом розыгрыше выставить против сильнейших наших нападающих тройной блок. После очередного эйса китаянки подобрались вплотную, заставив Кузюткина брать очередной
По американскому сценарию
Начало второй партии также осталось за россиянками, но две ошибки Ефимовой и Ирины Воронковой не позволили закрепить успех, а затем ещё китаянки выиграли несколько переходящих мячей и закончили первую треть партии лидерами. Россиянки стали чаще подключать первый темп, и это порой сбивало китаянок, но большинство долгих розыгрышей
Связующая Филиштинская попыталась разгрузить нестабильную в атаке Воронкову, но это привело к тому, что китаянки за счёт блока ушли в отрыв. Зацепиться за ускользающую партию удалось только за счёт эйса Ксении Парубец. Кузюткин в перерыве попытался успокоить связующую и объяснить, как стоит действовать против мобильных китаянок. В концовке хозяйки поднимали в защите почти всё, а после очередной ошибки Воронковой судьба партии была предрешена.
Чтобы побеждать, достаточно не ошибаться?
В третьей партии Третьякова вернулась на позицию либеро. Китаянки в очередной раз решили поиграть в догонялки и позволили нашим оторваться на подаче Фроловой. Парубец эффектным ударом от блока в аут это преимущество закрепила. Но когда китаянки включились, наша защита выдержала проверку на прочность. Третьякова подняла несколько сложных мячей, а Ефимова подала долгожданный эйс и обеспечила двукратный перевес — 8:4.
Камнем преткновения для россиянок снова стали переходящие мячи. Создавалось впечатление, что китаянки просто расторопнее, быстрее принимают решения, потому каждый такой спорный мяч оказывался на нашей стороне. Но в критический момент Воронкова пробила китайский блок и позволила сохранить преимущество, а Фетисова отличным блоком заставила уже брать
Китайский джокер и глупая ошибка
После безоговорочного поражения в третьем сете китаянки собрались и дали решительный бой с первых розыгрышей партии. В планы подопечных Кузюткина не входило второй день кряду играть
Хитрая подача Филиштинской позволила россиянкам получить два очка преимущества, но в этот момент к восторгу полного зала на площадке появилась Чжу Тин, олимпийская чемпионка и лидер команды, доселе наблюдавшая за ходом игры со скамейки запасных. Оценить её игру по первым розыгрышам было сложно, но партнёрши получили заряд уверенности и, заблокировав Воронкову и Парубец, снова перехватили инициативу в партии. Но тут как нельзя кстати проявила себя Чжу двумя подряд успешными атаками в обвод блока. Кузюткин ответил выходом Лазаревой, которая успешной атакой принесла первый матчбол. Чжу не позволила его реализовать, а после наши девушки совершили глупую ошибку при переходе, которая и дала возможность китаянкам дожать партию.
В двух очках от победы
Затем наконец против китайского блока хорошо сыграла Ирина Воронкова, завершив две сложные атаки подряд. 11:8 — это уже серьёзное преимущество для
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