День сурка. Россия снова проиграла в пяти сетах

Работа над ошибками

Капитан сборной России Ирина Заряжко и главный тренер Владимир Кузюткин после обидного поражения от американок в пятом сете в один голос говорили о ценном опыте и готовности играть лучше в следующих матчах. Шанс показать, насколько усвоен этот урок, выпал во встрече с хозяйками тура китаянками, которые хоть и гарантированно выступят в финале Гран-при, раздавать очки всем подряд не собираются, что и продемонстрировали в стартовом матче с Италией.

По сравнению с игрой с американками в составе сборной России произошла всего одна замена. Заряжко как раз осталась на скамейке запасных, а вместо неё вышла в стартовом составе Екатерина Ефимова, хорошо проявившая себя на Кубке Ельцина. С первых розыгрышей на подаче Марии Фроловой россиянки ушли в отрыв на четыре очка. Китаянки постепенно пришли в себя и начали поднимать мячи в защите, но в атаке у них ещё долгое время не клеилось. К первому техническому запахло разгромом — 8:1.



Перерыв пошёл выступающим в экспериментальном составе китаянкам на пользу. Сложная подача Цян Цзиньвень ставила наших девушек на приёме в тупик, а хозяйки уверенно набирали очки первым темпом. Китай проявил себя мобильной командой, успевающей почти при любом розыгрыше выставить против сильнейших наших нападающих тройной блок. После очередного эйса китаянки подобрались вплотную, заставив Кузюткина брать очередной тайм-аут и поменять либеро. Не справляющаяся с приёмом Екатерина Третьякова уступила на площадке место Ангелине Сперскайте. Ошибки в приёме продолжились и после этого, и китаянки блоком сравняли счёт. В концовке Воронкова дважды не могла завершить атаку с хорошей позиции, но выручили подачи Ирины Филиштинской и Фроловой, которые и поставили точку в сете — 26:24.

По американскому сценарию

Начало второй партии также осталось за россиянками, но две ошибки Ефимовой и Ирины Воронковой не позволили закрепить успех, а затем ещё китаянки выиграли несколько переходящих мячей и закончили первую треть партии лидерами. Россиянки стали чаще подключать первый темп, и это порой сбивало китаянок, но большинство долгих розыгрышей по-прежнему оставалось за хозяйками. Вновь неприятности возникли на подаче Цян, после чего сценарий матча всё больше напоминал игру с американками. Китай ко второму техническому перерыву вёл уже 16:14.



Связующая Филиштинская попыталась разгрузить нестабильную в атаке Воронкову, но это привело к тому, что китаянки за счёт блока ушли в отрыв. Зацепиться за ускользающую партию удалось только за счёт эйса Ксении Парубец. Кузюткин в перерыве попытался успокоить связующую и объяснить, как стоит действовать против мобильных китаянок. В концовке хозяйки поднимали в защите почти всё, а после очередной ошибки Воронковой судьба партии была предрешена.

Чтобы побеждать, достаточно не ошибаться?

В третьей партии Третьякова вернулась на позицию либеро. Китаянки в очередной раз решили поиграть в догонялки и позволили нашим оторваться на подаче Фроловой. Парубец эффектным ударом от блока в аут это преимущество закрепила. Но когда китаянки включились, наша защита выдержала проверку на прочность. Третьякова подняла несколько сложных мячей, а Ефимова подала долгожданный эйс и обеспечила двукратный перевес — 8:4.

Камнем преткновения для россиянок снова стали переходящие мячи. Создавалось впечатление, что китаянки просто расторопнее, быстрее принимают решения, потому каждый такой спорный мяч оказывался на нашей стороне. Но в критический момент Воронкова пробила китайский блок и позволила сохранить преимущество, а Фетисова отличным блоком заставила уже брать тайм-аут китайских наставников. Главным теперь было избежать серийных ошибок в приёме, характерных для второй партии. В итоге удалось не только удержать китаянок на безопасном расстоянии, но и кое-что зацепить на блоке, добавив уверенности в этом компоненте игры — 25:16.

Китайский джокер и глупая ошибка

После безоговорочного поражения в третьем сете китаянки собрались и дали решительный бой с первых розыгрышей партии. В планы подопечных Кузюткина не входило второй день кряду играть тай-брейк. Равная борьба продолжалась до середины партии, при этом команды даже ошибались по очереди. Кузюткин, как и вчера, продолжал играть практически одним составом. Ошибки в атаке не позволяли сломить китаянок, которые и на второй технический перерыв ушли с минимальным перевесом — 16:15.

Хитрая подача Филиштинской позволила россиянкам получить два очка преимущества, но в этот момент к восторгу полного зала на площадке появилась Чжу Тин, олимпийская чемпионка и лидер команды, доселе наблюдавшая за ходом игры со скамейки запасных. Оценить её игру по первым розыгрышам было сложно, но партнёрши получили заряд уверенности и, заблокировав Воронкову и Парубец, снова перехватили инициативу в партии. Но тут как нельзя кстати проявила себя Чжу двумя подряд успешными атаками в обвод блока. Кузюткин ответил выходом Лазаревой, которая успешной атакой принесла первый матчбол. Чжу не позволила его реализовать, а после наши девушки совершили глупую ошибку при переходе, которая и дала возможность китаянкам дожать партию.

В двух очках от победы