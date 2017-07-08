Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая со счетом 2−3 во втором матче
Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом туре россиянки проиграли американкам (2−3). Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Италии 9 июля.
Финальный турнир
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter