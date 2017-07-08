Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30325241/
8 июля 2017, 17:30 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая со счетом 2−3 во втором матче Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.

Следующий матч на турнире россиянки проведут против команды Италии 9 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом туре россиянки проиграли американкам (2−3). Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Италии 9 июля.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2—6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 июля

Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отменен