Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

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В первом туре россиянки проиграли американкам (2−3). Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Италии 9 июля.