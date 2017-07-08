Женская сборная Казахстана проиграла в первом матче мирового Гран-при
Женская сборная Казахстана крупно уступила сборной Болгарии в первом матче 1-го отборочного этапа мирового
Гран-при, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу ФВРК.
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Наибольшее количество очков среди соотечественниц набрала Екатерина Жданова — 7.
В другом матче нашей группы сборная Южной Кореи со счетом 3:1 обыграла национальную команду Германии.
8 июля казахстанки сыграют с немками. Эта встреча начнется в 19:40 по времени Астаны.
Мировой
Болгария — Казахстан — 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).
Южная Корея — Германия — 3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 25:23).
7 июля, Русе, Болгария
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