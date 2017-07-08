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8 июля 2017, 16:18 | Игровые: Волейбол | PROСПОРТ - Казахстан

Женская сборная Казахстана проиграла в первом матче мирового Гран-при

Женская сборная Казахстана крупно уступила сборной Болгарии в первом матче 1-го отборочного этапа мирового Гран-при, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу ФВРК.

Женская сборная Казахстана крупно уступила сборной Болгарии в первом матче 1-го отборочного этапа мирового <nobr>Гран-при</nobr> сообщает Prosports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>ФВРК</span>. Увеличить
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Наибольшее количество очков среди соотечественниц набрала Екатерина Жданова — 7.

В другом матче нашей группы сборная Южной Кореи со счетом 3:1 обыграла национальную команду Германии.

8 июля казахстанки сыграют с немками. Эта встреча начнется в 19:40 по времени Астаны.

Мировой Гран-при по волейболу. 2-я группа. Отборочный этап, группа А2

Болгария — Казахстан — 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Южная Корея — Германия — 3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 25:23).

7 июля, Русе, Болгария

Источник: Пресс-служба ФВРК.

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