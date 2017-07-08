Лямин/Красильников вышли в 3-й раунд плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в третий раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском Гштаде.
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Российская пара во втором раунде одержала победу над кубинским дуэтом Диас Нивалдо/Серхио Гонсалес — 2−0 (24:22, 21:16).
Следующими соперниками россиян станут американцы Филип Дальхауссер и Николас Лусена.
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