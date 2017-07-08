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8 июля 2017, 15:44 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Лямин/Красильников вышли в 3-й раунд плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в третий раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском Гштаде.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Никита <span class=error>Лямин</span> и Вячеслав <span class=error>Красильников</span> вышли в третий раунд <nobr>плей-офф</nobr> этапа Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском <span class=error>Гштаде</span>. Увеличить
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Российская пара во втором раунде одержала победу над кубинским дуэтом Диас Нивалдо/Серхио Гонсалес — 2−0 (24:22, 21:16).

Следующими соперниками россиян станут американцы Филип Дальхауссер и Николас Лусена.
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Новости Волейбола

Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала турнира Мирового тура в Гштааде

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в первом раунде плей-офф турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Гштааде (Швейцария) разгромили американцев Шона Розенталя и Трэвора Крэбба со счётом 2:0.
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