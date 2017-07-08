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8 июля 2017, 12:12 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной США обыграли итальянок в интерконтинентальном раунде Гран-при

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Италии в матче первого игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового Гран-при.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Женская сборная США по волейболу обыграла команду Италии в матче первого игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового <nobr>Гран-при.</nobr> Увеличить
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Встреча группы B1, состоявшаяся в субботу в Куньшане (Китай), завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:19) в пользу американок.

В другом матче группы позже в субботу сборная России сыграет с командой Китая.
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