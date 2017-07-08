Волейболистки сборной США обыграли итальянок в интерконтинентальном раунде Гран-при

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Встреча группы B1, состоявшаяся в субботу в Куньшане (Китай), завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:19) в пользу американок.

В другом матче группы позже в субботу сборная России сыграет с командой Китая.