Волейболистки сборной США обыграли итальянок в интерконтинентальном раунде Гран-при
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Италии в матче первого игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового Гран-при.
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Встреча группы B1, состоявшаяся в субботу в Куньшане (Китай), завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:19) в пользу американок.
В другом матче группы позже в субботу сборная России сыграет с командой Китая.
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