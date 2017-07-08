Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала турнира Мирового тура в Гштааде
Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в первом раунде
плей-офф турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Гштааде (Швейцария) разгромили американцев Шона Розенталя и Трэвора Крэбба со счётом 2:0.
Соперники российских волейболистов по матчу за выход в четвертьфинальную стадию соревнований определятся позднее.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Гштаад, Швейцария
Мужчины.
Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — Ш. Розенталь/Т. Крэбб (США) — 2:0 (21:15, 21:11).
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