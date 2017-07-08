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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30322915/
8 июля 2017, 11:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала турнира Мирового тура в Гштааде

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в первом раунде плей-офф турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Гштааде (Швейцария) разгромили американцев Шона Розенталя и Трэвора Крэбба со счётом 2:0.

Соперники российских волейболистов по матчу за выход в четвертьфинальную стадию соревнований определятся позднее.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Гштаад, Швейцария
Мужчины. Плей-офф. Первый раунд.

Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — Ш. Розенталь/Т. Крэбб (США) — 2:0 (21:15, 21:11).
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