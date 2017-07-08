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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30321618/
8 июля 2017, 1:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборные Бразилии и Франции сыграют в финале Мировой лиги по волейболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Канады со счетом 3−1 в полуфинале Мировой лиги и вышла в финал турнира, который проходит в бразильской Куритибе.

В полуфинале французы победили команду Канады. Увеличить
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Соперником французов по финальному матчу, который пройдет 8 июля, будет сборная Бразилии, ранее победившая команду США.

Бразильцы являются рекордсменами турнира по завоеванным титулам — девять. Французы выигрывали Мировую лигу однажды.
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