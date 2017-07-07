Сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Мировой лиги

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что неудачу российских волейболистов, не сумевших выйти из группы в «Финале шести» Мировой лиги, рано драматизировать. Об этом он рассказал ТАСС.