Сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Мировой лиги
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду США и вышла в финал Мировой лиги. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.
Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу хозяев. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Канады.
Сборная России не сумела выйти из группы, проиграв канадцам (0−3) и бразильцам (2−3).
Финал пройдет 8 июля.
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