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7 июля 2017, 23:36 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Мировой лиги

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду США и вышла в финал Мировой лиги. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу хозяев. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Канады.

Сборная России не сумела выйти из группы, проиграв канадцам (0−3) и бразильцам (2−3).

Финал пройдет 8 июля.
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