Мутко считает, что преждевременно драматизировать неудачу волейболистов РФ в Мировой лиге

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В четверг сборная России со счетом 2−3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира. В первом матче россияне проиграли канадцам (0−3).

«Не думаю, что сейчас стоит ориентироваться на этот результат, — считает Мутко. — Федерация идет на эксперименты, на обновление команды. Многие лидеры сборной залечивают травмы. Пока не стоит драматизировать этот результат и расстраиваться».

Мутко подчеркнул, что после Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошел лишь год. «В команде идет перенастройка, и когда это делать, если не сейчас? Специалисты и Всероссийская федерация волейбола знают и видят, что нужно делать. Они готовят команду к следующим Играм», — сказал Мутко.

Сборной предстоит выступление на чемпионате Европы, который пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.