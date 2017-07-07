Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30319413/
7 июля 2017, 18:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском Гштаде.

Лямин и Красильников в пятницу в своем заключительном матче в группе G одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком — 2−0 (22:20, 21:19).

Российский дуэт одержал на групповом этапе две победы и вышел в следующую стадию. Соперники Лямина и Красильникова по плей-офф определятся позднее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»