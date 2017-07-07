Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском Гштаде.
Лямин и Красильников в пятницу в своем заключительном матче в группе G одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком — 2−0 (22:20, 21:19).
Российский дуэт одержал на групповом этапе две победы и вышел в следующую стадию. Соперники Лямина и Красильникова по
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