Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Лямин и Красильников в пятницу в своем заключительном матче в группе G одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком — 2−0 (22:20, 21:19).

Российский дуэт одержал на групповом этапе две победы и вышел в следующую стадию. Соперники Лямина и Красильникова по плей-офф определятся позднее.