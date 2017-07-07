Дмитрий Ковалев: Возвращаюсь в Россию — и сразу на операцию
Капитан сборной России — о Мировой лиге, своей карьере, травме, специфике игры на связке и желании попробовать себя в зарубежном клубе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Стадион после игры с Бразилией провожал нашу команду стоя. Добавило положительных эмоций?
— Если только
— Ощущения от игры на футбольном стадионе сильно отличаются от классической площадки?
— Конечно. Площадь огромная. Ориентиров нет никаких абсолютно. Нужно привыкать. Кто провел больше времени на арене, тот играет чище. В первой игре многие команды чувствовали себя не в своей тарелке. Вероятно, играй мы с канадцами вторым матчем, волейбол был бы другим. Мы бы обкатались с Бразилией и вышли более подготовленными. Получилось наоборот. Аналогичная ситуация была и в другой группе. Вылетели сербы, которые, как и мы, первый игровой день пропускали. Так что, возможно, это сыграло свою роль.
— Какие впечатления остались от всей этой Мировой лиги?
— После второго группового этапа мало кто ожидал, что мы выйдем в «Финал шести», однако когда нам это
— На роль капитана вас выбрала команда или назначил главный тренер Сергей Шляпников?
— Второе.
— Но мы были не против, — улыбнулся услышавший вопрос Дмитрий Волков.
— Безусловно, это дополнительная ответственность, — признал Ковалев.
— Что это вам дает? Право спорить с судьей?
— Не спорить, а разговаривать. И не получать за это «горчичников».
— И, как я понял, выбирать музыку в автобусе?
— Вот это уже по ситуации. Просто вы так попали. Главный диджей у нас Илюха Власов, но он пока выбыл.
ДО ПОСЛЕДНЕГО НАДЕЯЛСЯ ПОПАСТЬ В РИО
— У вас тоже не все в порядке со здоровьем. То играете, то нет. Что за травма такая?
— Эта проблема возникла не вчера. Дело в постоянных подворачиваниях ноги.
— И что же делать?
— Удалять эти наросты. Так что мне, похоже, предстоит операция. Вернусь из Бразилии — и займусь.
— А к чемпионату Европы, который стартует в конце августа, успеете восстановиться?
— Вот уж не знаю. Неизвестно, насколько там все запущено и много ли нужно чистить. Несколько человек в России делали ту же операцию. Я общался с ними, они говорят, что помогло. Но сроки восстановления у всех разные. В любом случае, лечиться нужно точно. Мне это действительно мешает. Причем на протяжении двух последних сезонов — заметно. А доктор говорил, что рано или поздно придется оперироваться, еще лет пять назад.
— Так почему раньше не сделали операцию?
— А когда?
— Например, в прошлом году.
— Так я до последнего надеялся отобраться в команду на Олимпийские игры. Решил, что терпеть буду до последнего. Сейчас же наступил критический момент, когда делать этого уже нельзя.
— Непопадание в олимпийский состав было связано с нестабильностью вашей ноги?
— Нет, там другие причины. Но в самый последний момент остаться без Олимпиады было непросто. Наверное, самый обидный момент в карьере. С другой стороны — сам виноват.
— Правильно понимаю, что в этой Мировой лиге вы на каждую игру выходили через боль?
— Нет. Но я не мог прогнозировать, когда она возникнет. Может начаться уже в первой партии, а может только в пятой. Иногда боль обостряется после приземлений. А в другой день в аналогичной ситуации ничего не происходит.
— Если вернетесь в России, а нога будет чувствовать себя замечательно, возможно ли, что отложите лечение до окончания чемпионата Европы?
— Так если сегодня все нормально, это совершенно не означает, что она не будет болеть завтра. Я уже через это проходил. Буду оперироваться — это железное решение.
ВОЛКОВ ВСЕГДА В ОГНЕ
— Ваш отец — тренер по легкой атлетике. Почему с таким ростом не пошли в прыжки в высоту?
— Меня
— Сразу начали в связке?
— Сначала играл в атаке. В детстве, наверное, все стремятся нападать. Но потом мой тренер Светлана Окулова со своим мужем Сергеем убедили меня пасовать. Через
— При этом атаковать вы любите до сих пор. Осталось с детства?
— Зависит от ситуации. Если уверен — бью. Хотя сейчас, мне кажется, делаю это реже, чем раньше.
— Для некоторых нападающих есть «свои» пасующие и здорово играть они могут только с ними. Есть ли для вас идеальные нападающие, с которыми вам очень удобно?
— Это сильно зависит от проведенного вместе времени. Таких нападающих, с которыми у меня бы сразу все здорово получалось, я еще не встречал. Может быть, у
— Принято считать, что в хоккее вратарь — полкоманды. Есть мнение, что в волейболе исход во многом зависит от настроения пасующего. Если не идет у одного нападающего — есть другие. А вот когда не получается у связки — пиши пропало. Согласны?
— У нас
— Почему связующие в большинстве своем — очень уравновешенные люди?
— Все зависит от человека, а не от амплуа.
— Кто для вас образец игры на связке?
— Сейчас одного явного выделить сложно. Вот раньше был Ллой Болл, он выделялся. Очень грамотно вел игру. А сейчас одного конкретного назвать не смогу. Есть несколько очень сильных пасующих — Сергей Гранкин, Бруно, Виллиам, Лучано де Чекко.
— Гранкин — ваш конкурент за место в сборной. Получается, вам нужно войти в четверку лучших связующих мира по вашей версии, чтобы обойти его за место в составе?
— Нужно всегда стремиться быть лучшим. Ради этого и тренируюсь.
— А для вас принципиально быть первым номером в сборной? Или сам факт попадания в основную команду уже приятен?
— Все, кто приезжает в сборную, хотят быть в составе. Сидеть на лавке никто не согласен. Думаю, для любого спортсмена быть вторым — это удар по самооценке.
ПРОБЛЕМЫ АГЕНТОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ НЕТ
— Когда вы уходили из «Прикамья», главный тренер Владимир Путин сказал: «Нашелся один агент-“браконьер”, который влез в “заповедник” и замусорил ему мозги деньгами». Так и было?
— Владимир Путин про всех, кто не остается в его команде, так говорит. Что касается меня, он сам не выполнил определенные договоренности, вот я и решил уйти. Агент, другой контракт — все это было уже потом.
— Тем не менее, в последнее время часто слышу жалобы от руководителей клубов, что в волейболе зверствуют агенты.
— Такой проблемы, на мой взгляд, нет. Не нравятся агенты тем, кто привык работать по старинке. Некоторые возрастные руководители никак не могут смириться с новыми реалиями. Хотя в Европе это давно прижившаяся практика.
— У вас, кстати, есть желание попробовать себя за рубежом?
— Мне это интересно, но не сейчас. Пока рано. У меня еще два года контракта с «Уфой».
— Там у вас сохранился хороший коллектив, пришел опытный тренер — Даниэле Баньоли. Собираетесь биться за еврокубки?
— Этот чемпионат будет сильнее предыдущего, что заметно уже по трансферам — в Суперлигу возвращаются сильные иностранцы. Конкуренция станет выше. Соответственно и к еврокубкам подобраться будет сложнее. Но мы будем стараться!
—
— Дело в том, что у меня пока не было успехов в сборной. Молодежный уровень я в расчет не беру. Серьезных достижений с клубом пока, увы, тоже пока нет. Поэтому мне нужно стремиться по обоим фронтам! Выиграю
Владимир ИВАНОВ
из Куритибы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter