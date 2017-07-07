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— Стадион после игры с Бразилией провожал нашу команду стоя. Добавило положительных эмоций?

— Если только чуть-чуть. Все-таки задачу мы не выполнили — из группы не вышли. А касательно того, что провели вторую игру гораздо лучше первой, то, судя по собственным ощущениям и разговорам в команде, мы просто начали привыкать к залу.

— Ощущения от игры на футбольном стадионе сильно отличаются от классической площадки?

— Конечно. Площадь огромная. Ориентиров нет никаких абсолютно. Нужно привыкать. Кто провел больше времени на арене, тот играет чище. В первой игре многие команды чувствовали себя не в своей тарелке. Вероятно, играй мы с канадцами вторым матчем, волейбол был бы другим. Мы бы обкатались с Бразилией и вышли более подготовленными. Получилось наоборот. Аналогичная ситуация была и в другой группе. Вылетели сербы, которые, как и мы, первый игровой день пропускали. Так что, возможно, это сыграло свою роль.

— Какие впечатления остались от всей этой Мировой лиги?

— После второго группового этапа мало кто ожидал, что мы выйдем в «Финал шести», однако когда нам это все-таки удалось, радости было много. Но здесь мы получили отрицательный результат. И позитива быть не может — только расстройство. С другой стороны, без поражений не бывает и побед. Главное — сделать правильные выводы.

— На роль капитана вас выбрала команда или назначил главный тренер Сергей Шляпников?

— Второе.

— Но мы были не против, — улыбнулся услышавший вопрос Дмитрий Волков.

— Безусловно, это дополнительная ответственность, — признал Ковалев.

— Что это вам дает? Право спорить с судьей?

— Не спорить, а разговаривать. И не получать за это «горчичников».

— И, как я понял, выбирать музыку в автобусе?

— Вот это уже по ситуации. Просто вы так попали. Главный диджей у нас Илюха Власов, но он пока выбыл.

ДО ПОСЛЕДНЕГО НАДЕЯЛСЯ ПОПАСТЬ В РИО

— У вас тоже не все в порядке со здоровьем. То играете, то нет. Что за травма такая?

— Эта проблема возникла не вчера. Дело в постоянных подворачиваниях ноги. Из-за частых разрывов образуются наросты. Происходит воспаление.

— И что же делать?

— Удалять эти наросты. Так что мне, похоже, предстоит операция. Вернусь из Бразилии — и займусь.

— А к чемпионату Европы, который стартует в конце августа, успеете восстановиться?

— Вот уж не знаю. Неизвестно, насколько там все запущено и много ли нужно чистить. Несколько человек в России делали ту же операцию. Я общался с ними, они говорят, что помогло. Но сроки восстановления у всех разные. В любом случае, лечиться нужно точно. Мне это действительно мешает. Причем на протяжении двух последних сезонов — заметно. А доктор говорил, что рано или поздно придется оперироваться, еще лет пять назад.

— Так почему раньше не сделали операцию?

— А когда?

— Например, в прошлом году.

— Так я до последнего надеялся отобраться в команду на Олимпийские игры. Решил, что терпеть буду до последнего. Сейчас же наступил критический момент, когда делать этого уже нельзя.

— Непопадание в олимпийский состав было связано с нестабильностью вашей ноги?

— Нет, там другие причины. Но в самый последний момент остаться без Олимпиады было непросто. Наверное, самый обидный момент в карьере. С другой стороны — сам виноват.

— Правильно понимаю, что в этой Мировой лиге вы на каждую игру выходили через боль?

— Нет. Но я не мог прогнозировать, когда она возникнет. Может начаться уже в первой партии, а может только в пятой. Иногда боль обостряется после приземлений. А в другой день в аналогичной ситуации ничего не происходит.

— Если вернетесь в России, а нога будет чувствовать себя замечательно, возможно ли, что отложите лечение до окончания чемпионата Европы?

— Так если сегодня все нормально, это совершенно не означает, что она не будет болеть завтра. Я уже через это проходил. Буду оперироваться — это железное решение.

ВОЛКОВ ВСЕГДА В ОГНЕ

— Ваш отец — тренер по легкой атлетике. Почему с таким ростом не пошли в прыжки в высоту?

— Меня как-то с детства больше тянуло в игровые виды. Сначала с братом пошли на баскетбол, потом какое-то время совмещал его с волейболом. Затем брат окончательно перешел в волейбол, а где-то спустя год — и я.

— Сразу начали в связке?

— Сначала играл в атаке. В детстве, наверное, все стремятся нападать. Но потом мой тренер Светлана Окулова со своим мужем Сергеем убедили меня пасовать. Через какое-то время начал получать от этого удовольствие.

— При этом атаковать вы любите до сих пор. Осталось с детства?

— Зависит от ситуации. Если уверен — бью. Хотя сейчас, мне кажется, делаю это реже, чем раньше.

— Для некоторых нападающих есть «свои» пасующие и здорово играть они могут только с ними. Есть ли для вас идеальные нападающие, с которыми вам очень удобно?

— Это сильно зависит от проведенного вместе времени. Таких нападающих, с которыми у меня бы сразу все здорово получалось, я еще не встречал. Может быть, у кого-то иначе, но мне обязательно нужно сначала притереться. С кем-то неделю, а с кем-то — месяц.

— Принято считать, что в хоккее вратарь — полкоманды. Есть мнение, что в волейболе исход во многом зависит от настроения пасующего. Если не идет у одного нападающего — есть другие. А вот когда не получается у связки — пиши пропало. Согласны?

— У нас все-таки командная игра. И даже если я делаю плохую передачу, нападающий может решить эпизод в свою пользу. Как может и не забить с хорошей. Считаю, что успех в равной степени зависит от приема, паса и нападения.

— Почему связующие в большинстве своем — очень уравновешенные люди?

— Все зависит от человека, а не от амплуа. Кому-то сверхэмоциональность помогает, а кому-то мешает. Вот мой сосед по комнате Дима Волков вообще спокойно жить не может. Всегда в огне! Среди пасующих взрывным характером отличается Бруно. При этом голова у него всегда холодная.

— Кто для вас образец игры на связке?

— Сейчас одного явного выделить сложно. Вот раньше был Ллой Болл, он выделялся. Очень грамотно вел игру. А сейчас одного конкретного назвать не смогу. Есть несколько очень сильных пасующих — Сергей Гранкин, Бруно, Виллиам, Лучано де Чекко.

— Гранкин — ваш конкурент за место в сборной. Получается, вам нужно войти в четверку лучших связующих мира по вашей версии, чтобы обойти его за место в составе?

— Нужно всегда стремиться быть лучшим. Ради этого и тренируюсь.

— А для вас принципиально быть первым номером в сборной? Или сам факт попадания в основную команду уже приятен?

— Все, кто приезжает в сборную, хотят быть в составе. Сидеть на лавке никто не согласен. Думаю, для любого спортсмена быть вторым — это удар по самооценке.

ПРОБЛЕМЫ АГЕНТОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ НЕТ

— Когда вы уходили из «Прикамья», главный тренер Владимир Путин сказал: «Нашелся один агент-“браконьер”, который влез в “заповедник” и замусорил ему мозги деньгами». Так и было?

— Владимир Путин про всех, кто не остается в его команде, так говорит. Что касается меня, он сам не выполнил определенные договоренности, вот я и решил уйти. Агент, другой контракт — все это было уже потом.

— Тем не менее, в последнее время часто слышу жалобы от руководителей клубов, что в волейболе зверствуют агенты.

— Такой проблемы, на мой взгляд, нет. Не нравятся агенты тем, кто привык работать по старинке. Некоторые возрастные руководители никак не могут смириться с новыми реалиями. Хотя в Европе это давно прижившаяся практика.

— У вас, кстати, есть желание попробовать себя за рубежом?

— Мне это интересно, но не сейчас. Пока рано. У меня еще два года контракта с «Уфой».

— Там у вас сохранился хороший коллектив, пришел опытный тренер — Даниэле Баньоли. Собираетесь биться за еврокубки?

— Этот чемпионат будет сильнее предыдущего, что заметно уже по трансферам — в Суперлигу возвращаются сильные иностранцы. Конкуренция станет выше. Соответственно и к еврокубкам подобраться будет сложнее. Но мы будем стараться!

— Как-то разделяете успехи в клубе и в сборной?

— Дело в том, что у меня пока не было успехов в сборной. Молодежный уровень я в расчет не беру. Серьезных достижений с клубом пока, увы, тоже пока нет. Поэтому мне нужно стремиться по обоим фронтам! Выиграю что-нибудь, а потом уже и буду разделять.

Владимир ИВАНОВ

из Куритибы.