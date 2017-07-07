Российские волейболисты проиграли бельгийцам в матче юношеского первенства Европы

Встреча второй группы, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3−2 (26:24, 25:23, 25:27, 13:25, 15:6) в пользу бельгийцев.

Сборная России потерпела второе поражение в четырех матчах этапа и занимает второе место в таблице группы. Бельгийская команда лидирует в группе, выиграв все четыре встречи. 8 июля россияне сыграют со сверстниками из Белоруссии.