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7 июля 2017, 18:31 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболисты проиграли бельгийцам в матче юношеского первенства Европы

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Волейболисты юношеской сборной России (до 17 лет) проиграли команде Бельгии в матче группового этапа юношеского первенства Европы, который проходит в турецком городе Конья.

Встреча второй группы, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3−2 (26:24, 25:23, 25:27, 13:25, 15:6) в пользу бельгийцев.

Сборная России потерпела второе поражение в четырех матчах этапа и занимает второе место в таблице группы. Бельгийская команда лидирует в группе, выиграв все четыре встречи. 8 июля россияне сыграют со сверстниками из Белоруссии.
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