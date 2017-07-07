Сборная проиграла, но не провалилась

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Задача минимум выполнена.

Мужская волейбольная сборная России в этом году начала фактически новую жизнь. 2 февраля 2017 на президиуме Всероссийской федерации Волейбола главным тренером национальной команды был назначен Сергей Шляпников.

Фактически, Мировая лига являлась в этом году для сборной России этап подготовки к отборочному циклу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в Италии и Болгарии.

Шляпников много экспериментировал с составом, проверяя новичков и молодежь, и при этом его подопечные смогли пробиться по итогам первого этапа соревнований в «финал шести», который в этом году проходит в бразильской Куритибе.

Это вышло тем неожиданнее, что последний раз Россия пробивалась в число шести сильнейших команд Мировой лиги еще в 2014 году, а речь идет о ежегодном турнире.

В общем, команда Шляпникова выполнила задачу минимум, причем попали россияне на финальный турнир с четвертого места, что внушало определенный оптимизм по поводу возможности преодолеть групповой этап.

Канадская подножка.

Еще больший оптимизм вызывала группа, в которой наряду с главными фаворитами, хозяевами турнира бразильцами, нам досталась сборная Канады.

«Кленовые листья» в «финале шести» были еще более неожиданным участником, чем российская сборная. В решающую стадию не попали чемпионы мира из Польши, серебряные призеры Олимпиады Итальянцы, а также Иран, Болгария, Аргентина и Бельгия.

При этом за Канаду сыграл тот факт, что она вышла на переделанный под волейбольную площадку огромный футбольный стадион Куритибы в матче открытия против хозяев.

Бразильцы победили со счетом 3−1, но североамериканцы почувствовали атмосферу и давление зала, войдя в ритм турнира.

Сборная России в матче с Канадой, где подопечных Шляпникова для выхода в полуфинал устраивала любая победа, поначалу адаптировалась к окружающей среде.

Борьба пошла интересная с первых розыгрышей, и команда Шляпникова несколько раз выходила вперед, но как только соперники приспособились к атакам Егора Клюки и стали действовать по нему плотнее, у нашей команды возникли трудности, ставшие в итоге неразрешимыми.

Первую партию сборная России отдала со счетом 23:25, а решающим обстоятельством стала упущенная в ее концовке инициатива. Причем канадцам дважды пришлось набирать решающее очко, поскольку в первый раз арбитр поторопился со свистком, и розыгрыш переигрывался.

Второй сет, несмотря на удачное для россиян начало, сложился для команды Шляпникова хуже первого. Канада играла все увереннее, вела по ходу сета со счетом 12:8, но, расслабившись на сетболах, едва не отдала партию.

С одной стороны, приятно было видеть, что сборная России показала характер, с другой, сет-то все равно остался за соперником — 27:29.

Третий сет сборная России и вовсе провалила. Одна ошибка следовала за другой, а у команды не было видно «огонька в глазах». Все развивалось по сценарию соперника, а когда его перевес достиг семи очков (11:18), все стало окончательно понятно.

В итоге 17−25 — сокрушительное поражение в трех сетах, в результате которого вместо России досрочный выход в плей-офф сенсационно оформила Канада.

Настоящая сила.

После этого у команды Шляпникова еще оставался шанс пройти в полуфинал, но для этого в трех сетах нужно было громить хозяев и действующих олимпийских чемпионов из Бразилии.

В такой сценарий не верилось изначально, и уже первый сет расставил все по местам, принеся успех команде Ренана Дал Зотто — 25:18.

После этого, правда, команда Шляпникова раскрепостилась и сыграла с настроением и желанием, сумев отобрать у грозного оппонента два сета, но уступив на тай-брейке.

Что ж, вылет вышел одновременно и закономерным, и обидным: мы по делу уступили в обоих матчах, но не оставляет ощущение, что все могло сложиться иначе, будь у турнира другое расписание, не говоря уже о каких-то игровых моментах, которые могли сложиться по-другому.

Что дальше.

«Мы надеялись показать в Мировой лиге максимально возможный результат. Результат у нашей сборной мог бы быть выше. Эта команда показала по ходу турнира, что она растет, и дала надежду на то, что может намного больше, — цитирует «Р-Спорт» генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко.

— Что касается работы главного тренера Сергея Шляпникова, то, конечно, прогресс сборной налицо. По сравнению с первыми матчами совсем другой коллектив теперь. Во-первых, было проделано много работы, и ее результат мы увидели. В конце предварительного этапа наша сборная победила сильных соперников и пробилась дальше.

В «финале шести» сборная России играла далеко от дома, после долгого перелета, в новых условиях для всех участников этой сборной. Есть много факторов, которые нельзя оценить навскидку. В первом матче с командой Канады, возможно, сказалось то, что наши ребята привыкали к новому месту, или ещё что-то повлияло. Очень хорошо, что увидели другую игру в матче с бразильцами, именно интересную игру.

Это, пожалуй, емкое и четкое резюме выступления национальной команды в Мировой лиге этого сезона. Теперь впереди борьба за попадание на чемпионат мира, а затем — Олимпиаду.