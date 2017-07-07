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США — Россия — 3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11).

Набранные очки — 112:98 (атака — 55:42, блоки -13:12, эйсы — 15:9, невынужденные ошибки — 29:35).

7 июля. Куньшань. «Спортивный центр Куньшань».

Соперницы в первом игровом уик-энде команде Владимира Кузюткина достались непростые — США, Китай и Италия. Открывать турнир выпало матчем с американками, россиянки боролись, старались, оставляли за собой некоторые сложные игровые эпизоды, но для победы этого оказалось недостаточно.

Сборная России выступает на этих соревнованиях экспериментальным составом и в отсутствие большинства лидеров, которые получили возможность отдохнуть и восстановиться, сложно было сходу рассчитывать на блестящую игру. Обновленная команда тем не менее выглядит на площадке вполне боеспособно. У американок, впрочем, примерно та же ситуация: на старте нового олимпийского четырехлетия они также сделали ставку на молодых. Правда, при этом в составе остались несколько опытных игроков из старого олимпийского костяка.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kYo46TRQ6T8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В целом матч подарил пищу для размышлений и тренерскому штабу, и болельщикам. Подумать придется как над тем, что у команды не получилось, так и над сильными сторонами — какие сочетания на площадке выглядят перспективными. Несмотря на результат, их все же было немало.

Матч наши девушки начали неплохо, хотя ошибки были и в передачах, и в доигровке. Но американкам не удавалось догнать созданное соперницами преимущество. Атака Парубец завершила первый сет в пользу команды Кузюткина. Но во второй партии разыгрались американки, очевидно, получив порцию вдохновения от своего тренера в перерыве. Они переигрывали российский блок, сократили количество собственных ошибок на приеме, а главное — усилили подачу, за счет которой и набралось очков на комфортный отрыв в семь очков к середине сета. Спасти ситуацию россиянкам уже не удалось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">??? Team Russia are simply magicians of defence! Unbelievable rally ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBGrandPrix?src=hash">#FIVBGrandPrix</a> <a href="https://t.co/MgDnbXrDLm">pic.twitter.com/MgDnbXrDLm</a></p>— FIVB Grand Prix (@FIVBGrandPrix) <a href="https://twitter.com/FIVBGrandPrix/status/883271041316999168">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Третий сет по сценарию был больше похож на первый. Российскую команду встряхнула неудача во втором отрезке, своими подачами и атаками россиянки усложнили жизнь соперницам, уйдя в хороший отрыв в самом начале партии. Но после технического перерыва американкам удалось удачными действиями нивелировать этот отрыв и сравняться к середине партии с соперницами. Концовку партии команды довели до такого состояния, когда каждый второй розыгрыш мог стать решающим, но россиянкам удалось в этой стрессовой ситуации реализовать свой сетбол — 27:25.

Всем в российской команде хотелось сделать четвертую партию последней в этой игре, однако в дело, кажется, вмешалась усталость, появились ошибки в атаке, американский блок обходить стало труднее. Команда США понимала расклад, и, стараясь пользоваться ошибками соперниц, набирала очко за очком. Кое-что получалось и у наших волейболисток, но партию уже было не вытащить — впереди был тай-брейк.

В этот момент американки, только отыгравшиеся и сравнявшие по сетам в четвертой партии, поймали кураж. Несмотря на небольшой отрыв, которым нашим девушкам удалось создать в самом начале, соперницы поймали подачу, затем при счете 13:10 наставник американок Карч Кирай взял тактический тайм-аут — к команда тут же заработала матчбол. Со второй попытки он был реализован.

В следующем матче в субботу россиянки сыграют с командой Китая.