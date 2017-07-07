Американкам проиграли. Впереди — Китай
Россиянки на старте первого этапа «Гран-при» уступили команде США — 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15).
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США — Россия — 3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11).
Набранные очки — 112:98 (атака — 55:42, блоки -13:12, эйсы — 15:9, невынужденные ошибки — 29:35).
7 июля. Куньшань. «Спортивный центр Куньшань».
Соперницы в первом игровом
Сборная России выступает на этих соревнованиях экспериментальным составом и в отсутствие большинства лидеров, которые получили возможность отдохнуть и восстановиться, сложно было сходу рассчитывать на блестящую игру. Обновленная команда тем не менее выглядит на площадке вполне боеспособно. У американок, впрочем, примерно та же ситуация: на старте нового олимпийского четырехлетия они также сделали ставку на молодых. Правда, при этом в составе остались несколько опытных игроков из старого олимпийского костяка.
В целом матч подарил пищу для размышлений и тренерскому штабу, и болельщикам. Подумать придется как над тем, что у команды не получилось, так и над сильными сторонами — какие сочетания на площадке выглядят перспективными. Несмотря на результат, их все же было немало.
Матч наши девушки начали неплохо, хотя ошибки были и в передачах, и в доигровке. Но американкам не удавалось догнать созданное соперницами преимущество. Атака Парубец завершила первый сет в пользу команды Кузюткина. Но во второй партии разыгрались американки, очевидно, получив порцию вдохновения от своего тренера в перерыве. Они переигрывали российский блок, сократили количество собственных ошибок на приеме, а главное — усилили подачу, за счет которой и набралось очков на комфортный отрыв в семь очков к середине сета. Спасти ситуацию россиянкам уже не удалось.
Третий сет по сценарию был больше похож на первый. Российскую команду встряхнула неудача во втором отрезке, своими подачами и атаками россиянки усложнили жизнь соперницам, уйдя в хороший отрыв в самом начале партии. Но после технического перерыва американкам удалось удачными действиями нивелировать этот отрыв и сравняться к середине партии с соперницами. Концовку партии команды довели до такого состояния, когда каждый второй розыгрыш мог стать решающим, но россиянкам удалось в этой стрессовой ситуации реализовать свой сетбол — 27:25.
Всем в российской команде хотелось сделать четвертую партию последней в этой игре, однако в дело, кажется, вмешалась усталость, появились ошибки в атаке, американский блок обходить стало труднее. Команда США понимала расклад, и, стараясь пользоваться ошибками соперниц, набирала очко за очком.
В этот момент американки, только отыгравшиеся и сравнявшие по сетам в четвертой партии, поймали кураж. Несмотря на небольшой отрыв, которым нашим девушкам удалось создать в самом начале, соперницы поймали подачу, затем при счете 13:10 наставник американок Карч Кирай взял тактический
В следующем матче в субботу россиянки сыграют с командой Китая.
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