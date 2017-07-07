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7 июля 2017, 14:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Кузюткин: Не удовлетворён игрой сборной России, но мы получили ценный опыт

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от американок на старте этапа Гран-при в Куньшане (Китай) со счётом 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15).

8 июля россиянки сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.

«Эта сборная — наша национальная команда, и я могу сказать, что не удовлетворён игрой подопечных. Но я уверен, что мы получили ценный опыт в этом матче», — приводит слова Кузюткина официальный сайт Международной федерации волейбола.
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