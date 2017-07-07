Кузюткин: Не удовлетворён игрой сборной России, но мы получили ценный опыт
Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от американок на старте этапа
Гран-при в Куньшане (Китай) со счётом 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15).
8 июля россиянки сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.
«Эта сборная — наша национальная команда, и я могу сказать, что не удовлетворён игрой подопечных. Но я уверен, что мы получили ценный опыт в этом матче», — приводит слова Кузюткина официальный сайт Международной федерации волейбола.
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