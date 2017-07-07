Кузюткин: Не удовлетворён игрой сборной России, но мы получили ценный опыт

8 июля россиянки сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.

«Эта сборная — наша национальная команда, и я могу сказать, что не удовлетворён игрой подопечных. Но я уверен, что мы получили ценный опыт в этом матче», — приводит слова Кузюткина официальный сайт Международной федерации волейбола.