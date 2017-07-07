Американские горки привели к поражению. Россия проиграла США
Обновлённые сборные России и США в день открытия
Гран-при поочерёдно перехватывали инициативу, но концовка осталась за американками.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обновления по обе стороны
Кубок Ельцина стал для российских волейболисток хорошей проверкой перед стартом
С олимпийского турнира в Рио наша женская сборная обновилась не меньше мужской. Большим опытом игр за сборную в стартовом составе могла похвастать только Ирина Королёва, более известная болельщикам под фамилией Заряжко. Впрочем, у американок на площадке тоже отсутствовали сразу семь волейболисток из бронзового олимпийского состава. На подаче Ирины Фроловой россиянкам удалось взять очко и выйти вперёд в начале матча. Приём россиянок работал без сбоев, а несколько успешных действий на блоке позволили уйти на первый технический перерыв с комфортным перевесом — 8:5.
Наставник американок легендарный Карч Кирай ответил двойной заменой, что позволило сравнять счёт на подаче Хэнкок. Мария Фролова ответила эйсом хитрым планером под заднюю линию. Ошибок в передачах хватало обеим молодым командам, но американки этим грешили чуть чаще, а потому им долгое время не удавалось сократить отставание в счёте, несмотря на бодрые выкрики во время
Без блока дело плохо
Американки уверенно начали вторую партию, всякий раз быстрыми атаками находя дыры в российском блоке. Атакам наших девушек временами не хватало скорости для преодоления блока. К тому же американки стали реже ошибаться в приёме и уже не отдавали по нескольку очков подряд, а на подаче Ллойд окончательно ушли в отрыв. Ещё два эйса добавила Бартш, ошиблась на приёме Фролова, и шансы на успех в партии сузились, как зрачки при взгляде на солнце — 16:9 в пользу американок ко второму техническому перерыву.
Концовку партии команды уже доигрывали по инерции. Наши девушки безуспешно пытались
Игра в догонялки
В начале третьей партии маятник игры снова ушёл в другую сторону. На подачах связующей Ирины Филиштинской и Фроловой россиянки использовали свои самые удобные расстановки и создали четырёхочковый задел. Кирай, спокойно созерцавший ход предыдущей партии был вынужден брать быстрый
В скорую близость победы, похоже, поверили и сами россиянки и после возобновления игры уже отдали инициативу американкам, а главное позволили им поймать кураж и почувствовать уверенность на блоке. Уже к середине партии от колоссального преимущества россиянок не осталось и следа. Филиштинская прогадала с обманным ударом, напоролась на блок, и счёт стал равным, после чего Кузюткин использовал последний
Ошибки
В начале четвёртой партии у россиянок заработал блок, но шанс уйти в отрыв подопечные Кузюткина не использовали. Воронкова дважды ошиблась в атаке, позволив американкам восстановить
На фоне усталости у россиянок стали появляться ошибки в приёме. Кузюткину ничего не оставалось, как думать о
Решающую партию команды начали с обмена ошибками. Нашим не удалось зацепиться на подаче Фроловой, а Кирай попытался заполучить перевес с помощью двойной замены, но Хэнкок подала в аут, а после этого продолжили ошибаться и её подруги по команде. Четырёхочковый перевес стал хорошей заявкой на победу нашей команды. Понимали это и американки, пластавшиеся на паркете за каждым мячом и
Для усиления приёма вновь на площадке появилась Юлия Кутюкова, но проблем с защитой это не решило. Американки шаг за шагом переломили ход матча в свою пользу — 13:10. Завершился матч яркой атакой американок на втором матчболе, а утешением для россиянок стало первое очков в этом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter