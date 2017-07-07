Американские горки привели к поражению. Россия проиграла США

Обновления по обе стороны

Кубок Ельцина стал для российских волейболисток хорошей проверкой перед стартом Гран-при, ведь начинать его предстояло сразу с места в карьер. В первом же туре в Китае помимо хозяек соперницами россиянок стали топовые сборные США и Италии. С американками и предстояло провести первую игру. Задачей-минимум для россиянок было попадание в финал, участниками которого помимо хозяек-китаянок должны были стать пять лучших сборных.

С олимпийского турнира в Рио наша женская сборная обновилась не меньше мужской. Большим опытом игр за сборную в стартовом составе могла похвастать только Ирина Королёва, более известная болельщикам под фамилией Заряжко. Впрочем, у американок на площадке тоже отсутствовали сразу семь волейболисток из бронзового олимпийского состава. На подаче Ирины Фроловой россиянкам удалось взять очко и выйти вперёд в начале матча. Приём россиянок работал без сбоев, а несколько успешных действий на блоке позволили уйти на первый технический перерыв с комфортным перевесом — 8:5.

Наставник американок легендарный Карч Кирай ответил двойной заменой, что позволило сравнять счёт на подаче Хэнкок. Мария Фролова ответила эйсом хитрым планером под заднюю линию. Ошибок в передачах хватало обеим молодым командам, но американки этим грешили чуть чаще, а потому им долгое время не удавалось сократить отставание в счёте, несмотря на бодрые выкрики во время тайм-аутов. Россиянки несколько раз ошиблись в доигровках, попали под блок и подарили зрителям нервную концовку. Тайм-аут немного успокоил наших девушек и позволил реализовать первый же сетбол на приёме. Затяжной розыгрыш завершила атакой Ксения Парубец — 25:22.

Без блока дело плохо

Американки уверенно начали вторую партию, всякий раз быстрыми атаками находя дыры в российском блоке. Атакам наших девушек временами не хватало скорости для преодоления блока. К тому же американки стали реже ошибаться в приёме и уже не отдавали по нескольку очков подряд, а на подаче Ллойд окончательно ушли в отрыв. Ещё два эйса добавила Бартш, ошиблась на приёме Фролова, и шансы на успех в партии сузились, как зрачки при взгляде на солнце — 16:9 в пользу американок ко второму техническому перерыву.

Концовку партии команды уже доигрывали по инерции. Наши девушки безуспешно пытались что-то соорудить на блоке, а американки продолжили делать то, что у них хорошо получалось без катастрофических ошибок. Слабым звеном в нашем блоке смотрелась Фролова, которой с ростом 178 см было сложно противостоять высоким американским нападающим. Владимир Кузюткин использовал оба тайм-аута, но решил обойтись без большого количества замен. Вышедшая на блок Анна Лазарева зачехлила первую же атаку американок, но спасти партию уже не было шансов.

Игра в догонялки

В начале третьей партии маятник игры снова ушёл в другую сторону. На подачах связующей Ирины Филиштинской и Фроловой россиянки использовали свои самые удобные расстановки и создали четырёхочковый задел. Кирай, спокойно созерцавший ход предыдущей партии был вынужден брать быстрый тайм-аут, пока нити игры окончательно не ускользнули из рук его подопечных. Россиянок это не остановило. Королёва блестяще использовала атаки первым темпом и довела дело до разгрома к первому техническому перерыву — 8:1.



В скорую близость победы, похоже, поверили и сами россиянки и после возобновления игры уже отдали инициативу американкам, а главное позволили им поймать кураж и почувствовать уверенность на блоке. Уже к середине партии от колоссального преимущества россиянок не осталось и следа. Филиштинская прогадала с обманным ударом, напоролась на блок, и счёт стал равным, после чего Кузюткин использовал последний тайм-аут. Игра пошла до первой ошибки, а каждый розыгрыш проходил в упорной борьбе. Казалось, переломное очко от рук блокирующих заработала Парубец, но в концовке американки снова вышли вперёд. Лишь несколько невероятных сейвов в защите и решающая атака Парубец помогли вырвать победу в этой напряжённой партии — 27:25.

Ошибки из-за усталости

В начале четвёртой партии у россиянок заработал блок, но шанс уйти в отрыв подопечные Кузюткина не использовали. Воронкова дважды ошиблась в атаке, позволив американкам восстановить статус-кво. Удачный обманный удар Филиштинской стал редким всплеском в натужной игре россиянок, а в остальном каждое очко давалось с большим трудом. Воронковой в атаке не хватало скорости, начала сказываться усталость, чем американки легко пользовались на блоке и сделали отрыв угрожающим — 16:12.



На фоне усталости у россиянок стали появляться ошибки в приёме. Кузюткину ничего не оставалось, как думать о тай-брейке и пытаться внести какие-то коррективы в игру команды. Наши девушки рисковали атаками первым темпом, пытались найти свою игру в уже по сути проигранной партии. Такая расслабленность позволила немного сократить отрыв, но американки обошлись без подарков и уверенно завершили партию подачей на вылет.