Женская сборная России проиграла американкам на старте розыгрыша Гран-при
Женская сборная России в своём стартовом матче на этапе
Гран-при в Куньшане (Китай) в пяти партиях потерпела поражение от команды США со счётом 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
8 июля подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.
США — Россия — 3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11).
Этап в Куньшане завершится 9 июля. «Финал шести»
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter