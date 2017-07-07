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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30313920/
7 июля 2017, 12:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная России проиграла американкам на старте розыгрыша Гран-при

Женская сборная России в своём стартовом матче на этапе Гран-при в Куньшане (Китай) в пяти партиях потерпела поражение от команды США со счётом 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15).

Женская сборная России в своём стартовом матче на этапе <nobr>Гран-при </nobr>в <span class=error>Куньшане</span> (Китай) в пяти партиях потерпела поражение от команды США со счётом 2:3 (25:22 19:25 27:25 16:25 11:15). Увеличить
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8 июля подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.

Гран-при. Женщины. Группа B. Первый тур. Куньшань (Китай)
США — Россия — 3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11).

Этап в Куньшане завершится 9 июля. «Финал шести» Гран-при состоится 2—6 августа в Нанкине (Китай).
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