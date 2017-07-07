Яременко: Задача завоевать медали ЧЕ перед российскими волейболистами сохраняется

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В четверг сборная России со счетом 2−3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира. В первом матче россияне проиграли канадцам (0−3).

«Президиумом ВФВ была поставлена задача занять на чемпионате Европы призовое место и ее корректировать не стоит, будем ориентироваться на это», — сказал Яременко.

Официальные итоги выступления сборной России в Мировой лиге будут подведены на заседании тренерского совета.

«В целом выступление команды в Мировой лиге можно оценить как положительное с точки зрения опыта, который получили ребята в матчах с ведущими командами мира. Конечно, обидным получился матч с канадцами, поскольку нам было по силам их обыгрывать. Еще будем анализировать причины этого результата, но, возможно, сказалось не очень удобное расписание или акклиматизация, или волнение, или совокупность различных факторов», — отметил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.