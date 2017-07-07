Зотто: Российские волейболисты показали свой реальный уровень в матче с бразильцами

Россияне в четверг уступили бразильцам со счетом 2−3 в матче группового этапа «Финала шести». Ранее на турнире российские волейболисты проиграли команде Канады (0:3).

«Мы заранее знали, что для выхода в полуфинал нам достаточно выиграть один сет, но, как и всегда, играли только на победу. Мы отлично начали, зная, что сборная России не такая, какой была во вчерашнем матче с командой Канады. Ее настоящий уровень можно было увидеть сегодня. По ходу матча у нас были взлеты и падения, мы потеряли концентрацию и игра осложнилась, но важно, что нам помогли наши резервисты, и это положительно сказалось на всей команде», — заявил Дал Зотто, слова которого приводятся на официальном сайте турнира.