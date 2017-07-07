Зотто: Российские волейболисты показали свой реальный уровень в матче с бразильцами
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Волейболисты сборной России в матче «Финала шести» Мировой лиги с командой Бразилии показали, что их реальный уровень гораздо выше, чем могло показаться после игры со сборной Канады, заявил главный тренер бразильцев Ренан Дал Зотто.
Россияне в четверг уступили бразильцам со счетом 2−3 в матче группового этапа «Финала шести». Ранее на турнире российские волейболисты проиграли команде Канады (0:3).
«Мы заранее знали, что для выхода в полуфинал нам достаточно выиграть один сет, но, как и всегда, играли только на победу. Мы отлично начали, зная, что сборная России не такая, какой была во вчерашнем матче с командой Канады. Ее настоящий уровень можно было увидеть сегодня. По ходу матча у нас были взлеты и падения, мы потеряли концентрацию и игра осложнилась, но важно, что нам помогли наши резервисты, и это положительно сказалось на всей команде», — заявил Дал Зотто, слова которого приводятся на официальном сайте турнира.
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