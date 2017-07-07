Сборная Франции обыграла сербов и вышла в полуфинал Мировой лиги по волейболу

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Французы одержали вторую победу и набрали 5 очков, став последним полуфиналистом Мировой лиги. Второе место в группе заняла сборная США, обыгравшая сербов (3−1), но уступившая команде Франции (2−3).

В другой группе выступали сборные Бразилии, России и Канады. Бразильцы стали первыми, в двух матчах они набрали пять очков. Команда Канады заняла второе место (3 очка), сборная России — третье (1). Таким образом, команды России и Сербии разделили пятое место в Мировой лиге 2017 года.

В первом полуфинале встретятся сборные Бразилии и США, во втором — команды Канады и Франции. Оба полуфинала состоятся в пятницу.

Финал и матч за третье место состоятся в субботу.