Китайская грамота для россиянок
Сегодня матчем с американками женская сборная России начнет выступление в престижной серии «Гран-при».
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Юбилейная 25-я серия «Гран-при» стартует для женской сборной России в китайском Куньшане. Позади у команды Владимира Кузюткина два важных выступления — успешный отборочный турнир на чемпионат мира, в котором команда выступала сильнейшим составом и решила задачу завоевания путевки, и Кубок Ельцина, где наши волейболистки в финале в напряженной борьбе уступили сербкам.
ИЗ КИТАЯ В КИТАЙ
В прошлом олимпийском сезоне россиянки в розыгрыше «Гран-при» стали четвертыми. В призовую тройку вошли команды Бразилии, США и Голландии. В нынешнем году с Россией в первом дивизионе сыграют Бельгия, Бразилия, Голландия, Доминиканская Республика, Италия, Китай, Сербия, США, Таиланд, Турция и Япония.
География перелетов будет непростой, а график — насыщенным. Из Куньшаня спортсменки полетят на домашний этап в Калининград, где проведут матчи с командами Доминиканской Республики, Бельгии и Нидерландов. А затем отправятся в Гонконг, там их соперницами станут волейболистки из Сербии, Китая и Японии. В случае успеха команде предстоит сыграть в «Финале шести» в китайском Нанкине, игры пройдут 2 — 6 августа.
Всего в турнире выступят 32 команды. Пять лучших команд в итоговой таблице первого дивизиона плюс Китай как
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗОНЫ
Российская сборная начинает «Гран-при» экспериментальным составом, многие звезды и ветераны получили возможность отдохнуть и восстановиться, а также залечить травмы — впереди важный чемпионат Европы. На нынешнем турнире подопечные Кузюткина будут решать совсем другие задачи, нежели борьба за победы любой ценой. Сейчас важно попробовать в деле молодых спортсменок, наиграть командное взаимодействие в разных комбинациях, опробовать разные игровые схемы.
— Впрочем, амбициозных задач никто не снимает — все хотят выиграть, — отметил Кузюткин в интервью «СЭ». — Но требовать выигрыша от молодых любой ценой? Не знаю, педагогично ли это. Очень много травмированных, к сожалению. Не хочу, чтобы на это ссылались, но хочу, чтобы знали и понимали — это факт, никуда не денешься.
Для молодых спортсменок этот турнир будет хорошим шансом проявить себя. Соперницы в Куньшань, да и на следующих этапах, нас ждут более чем серьезные. Хотя многие сборные в этом сезоне экспериментируют, заявляя в составы новых спортсменок. Это особенность всего постолимпийского года. Кстати, и в мужской сборной России сезон строится по той же схеме: отбор к чемпионату мира прошли сильнейшим составом, а на Мировой лиге позволили себе эксперименты. Команда вышла в «Финал шести», и это отличный показатель для подопечных Сергея Шляпникова, с учетом необстрелянного состава.
Поэтому и в женских соревнованиях в этом году результаты порой могут быть весьма неожиданными.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Связующие: Татьяна Романова, Ирина Филиштинская.
Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова.
Нападающие: Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец (Ильченко), Мария Фролова.
Доигровщик либеро: Ангелина Сперскайте.
Либеро: Екатерина Третьякова (Стародубова).
КАЛЕНДАРЬ РОССИЯНОК НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
7 — 9 июля. Куньшань (Китай)
Группа B1
7 июля, 9.00. США — РОССИЯ.
8 июля, 13.30. Китай — РОССИЯ.
9 июля, 9.00. РОССИЯ — Италия.
ДРУГИЕ ЭТАПЫ ГРАН-ПРИ
Второй этап.
Третий этап.
Финал шести.
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