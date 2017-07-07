Китайская грамота для россиянок

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Юбилейная 25-я серия «Гран-при» стартует для женской сборной России в китайском Куньшане. Позади у команды Владимира Кузюткина два важных выступления — успешный отборочный турнир на чемпионат мира, в котором команда выступала сильнейшим составом и решила задачу завоевания путевки, и Кубок Ельцина, где наши волейболистки в финале в напряженной борьбе уступили сербкам.

ИЗ КИТАЯ В КИТАЙ

В прошлом олимпийском сезоне россиянки в розыгрыше «Гран-при» стали четвертыми. В призовую тройку вошли команды Бразилии, США и Голландии. В нынешнем году с Россией в первом дивизионе сыграют Бельгия, Бразилия, Голландия, Доминиканская Республика, Италия, Китай, Сербия, США, Таиланд, Турция и Япония.

География перелетов будет непростой, а график — насыщенным. Из Куньшаня спортсменки полетят на домашний этап в Калининград, где проведут матчи с командами Доминиканской Республики, Бельгии и Нидерландов. А затем отправятся в Гонконг, там их соперницами станут волейболистки из Сербии, Китая и Японии. В случае успеха команде предстоит сыграть в «Финале шести» в китайском Нанкине, игры пройдут 2 — 6 августа.

Всего в турнире выступят 32 команды. Пять лучших команд в итоговой таблице первого дивизиона плюс Китай как страна-организатор окажутся в решающем раунде. Команды разделятся на две тройки, а с первых и вторых мест выйдут в полуфинал. После состоятся матч за третье место и решающая игра.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗОНЫ

Российская сборная начинает «Гран-при» экспериментальным составом, многие звезды и ветераны получили возможность отдохнуть и восстановиться, а также залечить травмы — впереди важный чемпионат Европы. На нынешнем турнире подопечные Кузюткина будут решать совсем другие задачи, нежели борьба за победы любой ценой. Сейчас важно попробовать в деле молодых спортсменок, наиграть командное взаимодействие в разных комбинациях, опробовать разные игровые схемы.

— Впрочем, амбициозных задач никто не снимает — все хотят выиграть, — отметил Кузюткин в интервью «СЭ». — Но требовать выигрыша от молодых любой ценой? Не знаю, педагогично ли это. Очень много травмированных, к сожалению. Не хочу, чтобы на это ссылались, но хочу, чтобы знали и понимали — это факт, никуда не денешься.

Для молодых спортсменок этот турнир будет хорошим шансом проявить себя. Соперницы в Куньшань, да и на следующих этапах, нас ждут более чем серьезные. Хотя многие сборные в этом сезоне экспериментируют, заявляя в составы новых спортсменок. Это особенность всего постолимпийского года. Кстати, и в мужской сборной России сезон строится по той же схеме: отбор к чемпионату мира прошли сильнейшим составом, а на Мировой лиге позволили себе эксперименты. Команда вышла в «Финал шести», и это отличный показатель для подопечных Сергея Шляпникова, с учетом необстрелянного состава.

Поэтому и в женских соревнованиях в этом году результаты порой могут быть весьма неожиданными. Каких-то конкретных задач перед российскими волейболистками руководство федерации не ставило. Но, разумеется, команда будет стараться проявить себя по максимуму. Все наработки, которые будут сделаны, пригодятся тренерскому штабу для участия в чемпионате Европы, который станет ключевым стартом.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Связующие: Татьяна Романова, Ирина Филиштинская.

Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова.

Нападающие: Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец (Ильченко), Мария Фролова.

Доигровщик либеро: Ангелина Сперскайте.

Либеро: Екатерина Третьякова (Стародубова).

КАЛЕНДАРЬ РОССИЯНОК НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

7 — 9 июля. Куньшань (Китай)

Группа B1

7 июля, 9.00. США — РОССИЯ.

8 июля, 13.30. Китай — РОССИЯ.

9 июля, 9.00. РОССИЯ — Италия.