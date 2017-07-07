Российские волейболисты уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести» Мировой лиги
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. Волейболисты сборной России проиграли команде Бразилии в матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги, но не смогли выйти в плей-офф турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы J завершилась со счетом 3−2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14) в пользу бразильцев, являющихся хозяевами «Финала шести».
Бразильцы, одержав две победы в двух матчах, стали победителями группы J, а россияне, потерпев два поражения, заняли третье место. Вторую строчку заняли канадские волейболисты.
Соперники бразильцев и канадцев по полуфиналу определятся по итогам матча группы K между командами Франции и Сербии, который пройдет позже в четверг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter