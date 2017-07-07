Российские волейболисты уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести» Мировой лиги

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Встреча группы J завершилась со счетом 3−2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14) в пользу бразильцев, являющихся хозяевами «Финала шести».

Бразильцы, одержав две победы в двух матчах, стали победителями группы J, а россияне, потерпев два поражения, заняли третье место. Вторую строчку заняли канадские волейболисты.

Соперники бразильцев и канадцев по полуфиналу определятся по итогам матча группы K между командами Франции и Сербии, который пройдет позже в четверг.