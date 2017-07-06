Стояновский и Ярзуткин потерпели второе поражение на этапе Мирового тура по бич-волею

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Стояновский и Ярзуткин в четверг во втором матче группового этапа уступили итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбуле — 1−2 (18:21, 21:15, 6:15).

В третьем туре Стояновский и Ярзуткин сыграют с Александром Самойловым и Янисом Шмединьшем из Латвии.