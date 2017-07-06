Женская сборная Казахстана примет участие в Мировом Гран-при
7 июля женская сборная Казахстана по волейболу в восьмой раз в своей истории возьмет старт в Мировом
Гран-при по волейболу.
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Впервые с момента изменения схемы турнира казахстанские волейболистки сыграют во второй группе.
Бороться за высокие места в новом дивизионе сборной будет сложно, учитывая что к турниру команда подходит с большими кадровыми потерями.
В 2016-м году национальная команда также испытывала определенные проблемы с составом, но они не помешали в итоге дойти до финала третьей группы и выйти во вторую.
Но с такими трудностями, которые настигли команду в 2017-м году, сборная Казахстана не сталкивалась никогда. Перед началом
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Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Вячеславом Шапраном
Беда не приходит одна, и на «Кубке Ельцина» злой рок продолжил преследовать нашу сборную. Список травмированных пополнила Людмила Исаева. По возвращению из Екатеринбурга, выяснилось, что сборную Казахстана и вовсе могут не допустить до участия в первом этапе Мирового
После переговоров с представителями Международной Федерации волейбола сборной Казахстана разрешили сыграть на первом этапе Мирового
В итоге перед стартом Мирового
В Болгарию сборная отправилась в следующем составе: Людмила Исаева, Екатерина Жданова, Диана Кемпа, Наталья Акилова, Ирина Кенжебаева, Катерина Татко, Радмила Береснева, Антонина Рубцова, Алия Баткульдина, Татьяна Фендрикова.
Как бы не завершился для сборной Казахстана первый этап Мирового
На этапе в Алматы болельщики второй год подряд увидят уже знакомые команды Хорватии и Колумбии. Третьим гостем будет сборная Германии. А завершать турнир сборной Казахстана предстоит в Южной Корее.
Расписание игр сборной Казахстана на Мировом
1-й этап. Группа А2. Русе, Болгария.
7 июля
23:10 Казахстан — Болгария
8 июля
19:40 Казахстан — Германия
9 июля
19:40 Казахстан — Южная Корея
2-й этап. Группа D2. Алматы, Казахстан.
14 июля
17:10 Казахстан — Германия
15 июля
17:10 Казахстан — Колумбия
16 июля
17:10 Казахстан — Хорватия
3-й этап. Группа H2. Сувон, Южная Корея.
21 июля
13:00 Казахстан — Южная Корея
22 июля
13:30 Казахстан — Польша
23 июля
13:30 Казахстан — Колумбия
«Финал четырех». Острава, Чехия.
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*время начало матчей указано по Астане.
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