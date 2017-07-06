Женская сборная Казахстана примет участие в Мировом Гран-при

Впервые с момента изменения схемы турнира казахстанские волейболистки сыграют во второй группе.



Бороться за высокие места в новом дивизионе сборной будет сложно, учитывая что к турниру команда подходит с большими кадровыми потерями.



В 2016-м году национальная команда также испытывала определенные проблемы с составом, но они не помешали в итоге дойти до финала третьей группы и выйти во вторую.



Но с такими трудностями, которые настигли команду в 2017-м году, сборная Казахстана не сталкивалась никогда. Перед началом учебно-тренировочных сборов команда из-за травм потеряла игроков усть-каменогорского «Алтая» — Кристину Аниконову, Сану Анаркулову и Коринну Ишимцеву. Все три игрока принимали участие в клубном чемпионате Азии, где и травмировались.



Ранее из-за травмы также выбыла Ирина Лукомская.



Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Вячеславом Шапраном из-за возникших обстоятельств собрал сильно усеченный состав. К традиционному «Кубку Ельцина», который являлся подготовительным к Мировому Гран-при, в распоряжении тренеров было всего 12 игроков. В Екатеринбург сборная Казахстана отправилась в экспериментальном составе. Поэтому итоговый результат — четыре поражения в четырех матчах был закономерен.



Беда не приходит одна, и на «Кубке Ельцина» злой рок продолжил преследовать нашу сборную. Список травмированных пополнила Людмила Исаева. По возвращению из Екатеринбурга, выяснилось, что сборную Казахстана и вовсе могут не допустить до участия в первом этапе Мирового Гран-при, из-за неполной заявки.



После переговоров с представителями Международной Федерации волейбола сборной Казахстана разрешили сыграть на первом этапе Мирового Гран-при в болгарском Русе имея в заявке всего десять игроков. При том, что Людмила Исаева, которая присутствует в заявке и также полетела в Русе, сыграть на этапе не сможет.



В итоге перед стартом Мирового Гран-при сборная Казахстана потеряла сразу нескольких основных игроков — двух связующих Ирину Лукомскую и Коринну Ишимцеву, игрока первого темпа Кристину Аниконову, нападающих Сану Анаркулову и Людмилу Исаеву.



В Болгарию сборная отправилась в следующем составе: Людмила Исаева, Екатерина Жданова, Диана Кемпа, Наталья Акилова, Ирина Кенжебаева, Катерина Татко, Радмила Береснева, Антонина Рубцова, Алия Баткульдина, Татьяна Фендрикова.



Как бы не завершился для сборной Казахстана первый этап Мирового Гран-при, на втором этапе, который пройдет в Алматы сборной будет чуть легче, так как будет возможность дозаявить игроков. В частности на алматинском этапе к сборной должны присоединиться Алла Богдашкина и Алеся Сафронова, которые, несомненно усилят команду.



На этапе в Алматы болельщики второй год подряд увидят уже знакомые команды Хорватии и Колумбии. Третьим гостем будет сборная Германии. А завершать турнир сборной Казахстана предстоит в Южной Корее.



Расписание игр сборной Казахстана на Мировом Гран-при по волейболу-2017. Вторая группа



1-й этап. Группа А2. Русе, Болгария.

7 июля

23:10 Казахстан — Болгария

8 июля

19:40 Казахстан — Германия

9 июля

19:40 Казахстан — Южная Корея



2-й этап. Группа D2. Алматы, Казахстан.

14 июля

17:10 Казахстан — Германия

15 июля

17:10 Казахстан — Колумбия

16 июля

17:10 Казахстан — Хорватия



3-й этап. Группа H2. Сувон, Южная Корея.

21 июля

13:00 Казахстан — Южная Корея

22 июля

13:30 Казахстан — Польша

23 июля

13:30 Казахстан — Колумбия



«Финал четырех». Острава, Чехия.

2 9—30 июля .



*время начало матчей указано по Астане.