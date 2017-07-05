Теперь нужно обыгрывать Бразилию

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Организаторы то ли умышленно, то ли случайно составили расписание так, что нашей команде во вторник пришлось тренироваться последними, а в среду утром — первыми. В результате ужин накануне был только в районе девяти часов вечера, а подъем в день игры — уже в 6.45. Тот еще режим. И кому мы так не удружили? В условиях, когда при хороших раскладах предстоит играть четыре дня подряд, два дополнительных часа отдыха — не мелочи.

Однако легкой жизни никто из российской команды и не ждал. Спортсмены отнеслись к такому графику спокойно. Надо, значит надо. А нервные клетки лучше приберечь на предстоящую игру. Канада — не тот соперник, которого безнаказанно можно недооценивать. Четвертьфиналисты Олимпиады в Рио сохранили лидеров команды последних лет, а новый главный тренер Стефан Антига успешно разбавил сборную несколькими молодыми талантами, от чего рисунок игры североамериканцев стал еще более симпатичным.

КАНАДСКИЙ БРИЛЛИАНТ

Так в мае волейбол неожиданно попал в топы канадских спортивных сайтов. Виноват в этом был 18-летний паренек Шерон Вернон-Эванс. Юный нападающий заставил говорить о себе, как о будущей суперзвезде, когда установил национальный рекорд по максимальной высоте атаки. Тесты показали, что этот пластичный темнокожий юнец, рост которого 2,02 м, снимает мяч на высоте 3,82 м!

Если верить авторитетным волейбольным порталам, это второй результат в истории. На сантиметр больше было только у кубинской звезды Леонелля Маршалла. В России рекордом обладает Дмитрий Мусэрский — 3,75 м. А в нынешней сборной лучший по этому показателю Егор Клюка — 3,60 м. Столько же у Ильи Власова, но блокирующий травмирован и сейчас, увы, в отпуске, а не в сборной.

«Предел этого парня — небеса», — трепетали канадские газеты. «В детстве я любил баскетбол, а больше всего — данки, — объяснял Вернон-Эванс. — Поэтому все время прыгал, прыгал и прыгал».

Этим летом Шерон дебютировал в национальной сборной, а сейчас уже является железным игроком основы. В матче открытия нынешнего «Финала шести» против Бразилии чаще десятого номера в команде атаковал лишь капитан Джон Гордон Перрин. Однако олимпийских чемпионов никакими прыжками не напугать. Четыре партии — и Вернон-Эванс, не скрывая разочарования, одним из первых уходит с площадки.

НЕРВЫ

Российские спортсмены этого не видели. Когда матч Бразилии и Канады подходил к концу, наша сборная уже отправлялась на тренировку. Все необходимое в игре североамериканцев будет озвучено перед самым выездом на арену. Наши статистики и аналитики под лупой изучили все сильные и слабые стороны соперников, и главный тренер Сергей Шляпников на собрании перед игрой расставил акценты перед подопечными.

Их было немало. Обе стороны понимали: скорее всего, предстоит игра за полуфинал. У канадцев права на ошибку не было. У нас оставалось даже в случае поражения, но лишь при условии последующей победы над Бразилией.

У нас обошлось без сюрпризов в составе: Ильяс Куркаев, Егор Клюка, Максим Жигалов, Дмитрий Ковалев, Дмитрий Волков и Вадим Лихошерствов. Либеро постоянно менялись.

Начало встречи получилось очень нервным. Количество невынужденных ошибок со стороны обеих команд зашкаливало. Однако под конец партии российская сборная по этому показателю уверенно вышла вперед. Причем некоторые проигранные были удивительно нелепыми. Нервы! Это и предопределило исход партии — 23:25.

Команде Шляпникова нужно было успокоиться и вспомнить волейбол, в который она играла в Польше в третьем туре Мировой лиги. Вместо этого уверенность потихоньку начали обретать канадцы. К середине второй партии они комфортно вели четыре очка. А в атаке феерил, конечно же, 18-летний Вернон-Эванс. Сдержать его мы так и не смогли. Под конец сета россияне проявили характер, отыграли два сетбола, заработали собственный и даже имели в нем атаку. Увы. Даже важнейший момент игры не повлиял на количество невынужденных ошибок россиян.

По итогам двух партий у команды Шляпникова не было ни одного эйса и два десятка собственных ошибок. Единственный, у кого больше половины атак удачные — блокирующий Ильяс Куркаев. У Дмитрия Волкова было реализовано только 3 атаки из 17. Лишь блок работал исправно. И даже при этом россияне едва не увели партию у канадцев! А если бы мы играли не плохо, а хотя бы средне?

ОТДАДИМ БРАЗИЛИИ ДВЕ ПАРТИИ — ПОЕДЕМ ДОМОЙ

В третьем сете канадцы с самого начала вышли вперед и только наращивали преимущество. Перелома не случилось. Теперь для выхода из группы нам нужно обыгрывать Бразилию. Причем в трех партиях. Если будет 3:1 — придется считать разницу мячей. 3:2 отправляют нас домой.

В любом случае, ничего трагичного в нынешнем поражении нет. Оно, безусловно, обидное, но российская сборная и так впервые за три года пробилась в «Финал шести». Для молодой сборной это немало. Понятно, что всегда хочется большего, и Канаду побеждать было реально, однако игра наглядно показала, какое значение на таком уровне имеет опыт. Это не сказка, а взрослый спорт. Главное, чтобы теперь после этих шишек последовали правильные выводы. Ведь, собственно, за этими самыми шишками Россия и прилетела в Бразилию.