ВФВ: Поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидное
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поражение сборной России по волейболу в своем первом матче финального этапа Мировой лиги против команды Канады слишком крупное и обидное. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
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В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0−3.
«Это очень обидное поражение, — сказал Яременко. — Мы имели реальные шансы выиграть первые два сета и матч, но связующие не дали проявить себя нападению. Может быть, Дмитрий Ковалев [связующий] не совсем оправданно получил неограниченный кредит доверия».
«Для сборной России 0−3 слишком большой гандикап. Не смогли довести мяч и создать условия для нападения,
Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода в
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