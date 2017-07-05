ВФВ: Поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидное

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В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0−3.

«Это очень обидное поражение, — сказал Яременко. — Мы имели реальные шансы выиграть первые два сета и матч, но связующие не дали проявить себя нападению. Может быть, Дмитрий Ковалев [связующий] не совсем оправданно получил неограниченный кредит доверия».

«Для сборной России 0−3 слишком большой гандикап. Не смогли довести мяч и создать условия для нападения, из-за чего проиграли “сетку”, чего делать не должны были. Команда справилась с большими задачами, но не справилась с элементарной математикой», — добавил Яременко.