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5 июля 2017, 23:26 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Лямин/Красильников проиграли 1-й матч в группе на этапе Мирового тура по бич-волею

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников потерпели поражение в первом матче на групповом этапе Мирового тура по пляжному волейболу в швейцарском Гштаде.

В среду российский дуэт, выступающий в квартете G, в двух партиях уступил бельгийской паре Дрис Кукелкорен/Том Ван Валле — 0−2 (19:21, 19:21). Игра продолжалась 37 минут.

В матче группы E россияне Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграли норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Моль/Кристиан Сандлье Сёрум — 0−2 (12:21, 17:21).

В женском турнире в группе F представительницы России Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова провели в среду две встречи: одержали победу над американками Эйприл Росс/Лорен Фендрик — 2−0 (21:17, 21:19) и уступили немкам Шанталь Лаборье/Юлия Зюде — 0−2 (16:21, 17:21).
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