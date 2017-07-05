Лямин/Красильников проиграли 1-й матч в группе на этапе Мирового тура по бич-волею

В среду российский дуэт, выступающий в квартете G, в двух партиях уступил бельгийской паре Дрис Кукелкорен/Том Ван Валле — 0−2 (19:21, 19:21). Игра продолжалась 37 минут.

В матче группы E россияне Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграли норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Моль/Кристиан Сандлье Сёрум — 0−2 (12:21, 17:21).

В женском турнире в группе F представительницы России Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова провели в среду две встречи: одержали победу над американками Эйприл Росс/Лорен Фендрик — 2−0 (21:17, 21:19) и уступили немкам Шанталь Лаборье/Юлия Зюде — 0−2 (16:21, 17:21).