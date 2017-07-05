Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу канадцев. В первом матче в этой группе сборная Бразилии со счетом 3−1 обыграла канадскую команду. Хозяева турнира лидируют в группе, набрав три очка, канадцы с тремя очками занимают второе место. Россияне не набрали очков и расположились на третьем месте.
Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами.
В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter