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5 июля 2017, 23:18 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу канадцев. В первом матче в этой группе сборная Бразилии со счетом 3−1 обыграла канадскую команду. Хозяева турнира лидируют в группе, набрав три очка, канадцы с тремя очками занимают второе место. Россияне не набрали очков и расположились на третьем месте.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.
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