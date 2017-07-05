Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги

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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу канадцев. В первом матче в этой группе сборная Бразилии со счетом 3−1 обыграла канадскую команду. Хозяева турнира лидируют в группе, набрав три очка, канадцы с тремя очками занимают второе место. Россияне не набрали очков и расположились на третьем месте.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.