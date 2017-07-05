Стояновский и Ярзуткин проиграли норвежцам на этапе Мирового тура в Гштааде

В стартовом матче группового этапа россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в двух сетах уступили представителям Норвегии Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Санли Сёруму со счётом 0:2 (12:21, 17:21).

Во втором туре, который состоится 6 июля, Стояновский и Ярзуткин сыграют с итальянцами Алексом Рангьери и Адрианом Игнасио Карамбулой.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.