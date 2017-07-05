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5 июля 2017, 15:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стояновский и Ярзуткин проиграли норвежцам на этапе Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».

В стартовом матче группового этапа россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в двух сетах уступили представителям Норвегии Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Санли Сёруму со счётом 0:2 (12:21, 17:21).

Во втором туре, который состоится 6 июля, Стояновский и Ярзуткин сыграют с итальянцами Алексом Рангьери и Адрианом Игнасио Карамбулой.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.
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