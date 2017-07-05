Брянский: Думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы U17

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«Мы были удивлены тем, что проиграли первый сет, ведь у нас большая, мощная команда. Но во второй партии мы смогли собраться и в итоге одолели испанцев. Думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.