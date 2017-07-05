Брянский: Думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы U17
Главный тренер сборной России среди игроков не старше 17 лет Константин Брянский прокомментировал победу над командой Испании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Турции со счётом 3:1 (23:25, 25:11, 25:18, 25:17).
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«Мы были удивлены тем, что проиграли первый сет, ведь у нас большая, мощная команда. Но во второй партии мы смогли собраться и в итоге одолели испанцев. Думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
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