«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли в первом туре соревнований в Гштааде

В стартовом матче группового этапа россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили представительницам Германии Шанталь Лабурер и Юлии Зюде со счётом 0:2 (16:21, 10:21). Россиянки вышли в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором туре Бирлова и Макрогузова сразятся с представительницами США Лорен Фендрик и Эйприл Росс.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.