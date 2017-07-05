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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30287244/
5 июля 2017, 10:47 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли в первом туре соревнований в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».

В стартовом матче группового этапа россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили представительницам Германии Шанталь Лабурер и Юлии Зюде со счётом 0:2 (16:21, 10:21). Россиянки вышли в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором туре Бирлова и Макрогузова сразятся с представительницами США Лорен Фендрик и Эйприл Росс.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.
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