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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30286444/
5 июля 2017, 9:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».

Во втором раунде квалификации россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили представительницам Канады Тэйлор Пишке и Кристине Мэй со счётом 1:2 (15:21, 21:19, 13:15).

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором раунде отбора победили австралиек Мариафе Артачо и Фиби Белл со счётом 2:0 (21:18, 21:19) и пробились в основную сетку соревнований.

Этап Мирового тура в Гштааде завершится 9 июля.
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