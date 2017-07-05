Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в Гштааде

Во втором раунде квалификации россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили представительницам Канады Тэйлор Пишке и Кристине Мэй со счётом 1:2 (15:21, 21:19, 13:15).

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором раунде отбора победили австралиек Мариафе Артачо и Фиби Белл со счётом 2:0 (21:18, 21:19) и пробились в основную сетку соревнований.

Этап Мирового тура в Гштааде завершится 9 июля.