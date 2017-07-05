Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в Гштааде
В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».
Во втором раунде квалификации россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили представительницам Канады Тэйлор Пишке и Кристине Мэй со счётом 1:2 (15:21, 21:19, 13:15).
Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором раунде отбора победили австралиек Мариафе Артачо и Фиби Белл со счётом 2:0 (21:18, 21:19) и пробились в основную сетку соревнований.
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 9 июля.
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