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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30284417/
5 июля 2017, 7:35 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Французские волейболисты обыграли команду США в матче финального этапа Мировой лиги

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой США в стартовом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.

<em>МОСКВА 5 июля. /ТАСС/. </em>Сборная Франции одержала победу над командой США в стартовом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской <span class=error>Куритибе</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3−2. В одной группе с этими командами также выступает сборная Сербии, которая 5 июля сыграет с командой США. 6 июля пройдет матч Франция — Сербия.

В другой группе выступают сборные России, Бразилии и Канады. Накануне в стартовом матче группы бразильцы обыграли канадцев со счетом 3−1. 5 июля российские волейболисты встретятся с командой Канады (начало — 21:05 мск).

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.
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