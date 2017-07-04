Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30283631/
4 июля 2017, 23:31 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Бразильские волейболисты обыграли канадцев в первом матче финального этапа Мировой лиги

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии одержала победу над командой Канады в стартовом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу бразильцев. В одной группе с этими командами также выступает сборная России, которая 5 июля сыграет с командой Канады. 6 июля пройдет матч Бразилия — Россия.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другом

ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМ