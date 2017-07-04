Бразильские волейболисты обыграли канадцев в первом матче финального этапа Мировой лиги
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии одержала победу над командой Канады в стартовом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.
Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу бразильцев. В одной группе с этими командами также выступает сборная России, которая 5 июля сыграет с командой Канады. 6 июля пройдет матч Бразилия — Россия.
В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.
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