«Алтай» вышел в полуфинал чемпионата Азии среди клубных команд
Во Вьетнаме продолжается чемпионат Азии по волейболу среди мужских клубных команд.
Помимо чемпиона Казахстана в четверку сильнейших вошли клубы из Катара, Ирана и Японии.
На чемпионате Азии по волейболу среди мужских клубных команд во Вьетнаме определились все полуфиналисты турнира. Впервые в своей истории в полуфинал турнира пробился чемпион Казахстана «Алтай» из
В четвертьфинальном матче «Алтай» в трех партиях одолел китайский «Бэйцзинь БАИК Моторс». И если в первых двух партиях китайская команда еще оказывала
Во втором полуфинале сыграют катарский «Аль-Араби» и действующий победитель турнира иранский «Сармае Банк». Команда из Катара обыграла в четвертьфинале Китайский Тайпей — 3:0, а «Сармае Банк» со счетом 3:1 обыграл иракский «Аль-Бахри».
«Алтай» одержал свою шестую победу подряд на нынешнем клубном чемпионате. Кроме того, команда улучшила свое прошлогоднее достижение — в 2016-м году «Алтай» стал пятым на клубном чемпионате. Полуфиналы будут сыграны 5 июля.
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