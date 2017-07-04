«Алтай» вышел в полуфинал чемпионата Азии среди клубных команд

Помимо чемпиона Казахстана в четверку сильнейших вошли клубы из Катара, Ирана и Японии.



На чемпионате Азии по волейболу среди мужских клубных команд во Вьетнаме определились все полуфиналисты турнира. Впервые в своей истории в полуфинал турнира пробился чемпион Казахстана «Алтай» из Усть-Каменогорска.



В четвертьфинальном матче «Алтай» в трех партиях одолел китайский «Бэйцзинь БАИК Моторс». И если в первых двух партиях китайская команда еще оказывала какое-то сопротивление, то в третьем сете преимущество казахстанской команды было уже подавляющим — 25:19, 25:22, 25:14. «Алтай» вышел в полуфинал где сыграет против японского «Тойода Госей Трефуэрца». Японцы в своем четвертьфинале одержали трудовую победу на хозяевами турнира из Вьетнама — 3:0.



Во втором полуфинале сыграют катарский «Аль-Араби» и действующий победитель турнира иранский «Сармае Банк». Команда из Катара обыграла в четвертьфинале Китайский Тайпей — 3:0, а «Сармае Банк» со счетом 3:1 обыграл иракский «Аль-Бахри».



«Алтай» одержал свою шестую победу подряд на нынешнем клубном чемпионате. Кроме того, команда улучшила свое прошлогоднее достижение — в 2016-м году «Алтай» стал пятым на клубном чемпионате. Полуфиналы будут сыграны 5 июля.