Татьяна Грачева: Шляпников хорошо сглаживает конфликты

«ТРЕНЕРЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО»

— Как оцените выступление сборной России в групповом этапе Мировой лиги?

— Мы очень сложно начинали. Хотя игра с Аргентиной в Казани обнадежила. После этого мы подумали, что у нас все будет получаться легко, но потом случилась игра с Болгарией, и в группе это был наш единственный упущенный шанс — мы проиграли тот матч, ведя 2:0 по сетам. Но в итоге нам хватило очков, чтобы попасть в «Финал шести». После второго тура многие говорили, что отобраться в решающую стадию будет практически невозможно, ведь соперники сильные, а у нас многие ребята травмированы. Даже эта молодая команда не могла по ходу турнира находиться в своем боевом состоянии, поэтому Сергей Шляпников был вынужден играть практически без замен. Но в решающий момент ребята обыграли американцев и вышли в «Финал шести». По сути, в группе мы по-настоящему проиграли только французам, но кто им не проигрывал?

— Как вы оцените работу тренерского штаба?

— Если они попали в финал, значит, сделали все правильно. Конкуренция в Мировой лиге очень серьезная, и у большинства команд если и есть новые игроки, то их явно не так много, как у нас. Из прошлогоднего состава сборной, в этом никого нет. Это полностью новая команда.

— После четырех поражений подряд критике подвергся Сергей Шляпников. Доводилось слышать мнение, что у него не налажен контакт с командой, и он часто ошибается с заменами.

— Давайте тогда вспомним, сколько он сделал хороших замен, как ставил людей на усиление подачи, и мы эйсами несколько раз заканчивали партии. В игре может всякое произойти и то, что замена не сработала, не означает, что тренер ошибся. Может у игрока что-то не получилось, может здоровье не позволило. Здесь надо глубже смотреть. Кстати, тренерский штаб у нас не очень-то и новый, в нем есть люди, которые работали еще с Владимиром Алекно. Шляпников хорошо сглаживает конфликты. У нас есть возможность слышать то, что происходит в тайм-аутах, и ребята в игровом режиме могут себе позволить что-то сказать, но тренер не идет на конфронтацию, а решает все это за кадром — перед играми и на тренировках. Это здорово, потому что сборная молодая, и в этой ситуации тренеру нужно иметь выдержку. Мне кажется, у Шляпникова это получается.

— То, что игроки позволяли себе отвечать тренеру, — это нормально?

— Нельзя сказать, что ребята грубили и резко отвечали. Это был единичный случай, который все услышали и стали о нем говорить. По-моему Дмитрий Волков тогда что-то ответил Шляпникову, но это игра, такое случается даже у девочек. У всех тренеров разный стиль. Понятно, что Алекно вряд ли кто-то мог бы ответить в подобном ключе, а здесь перед ребятами тренер, с которым они все работали на молодежном уровне, они его прекрасно знают и знают, насколько можно испытывать его терпение.

«У СБОРНОЙ ПОКА НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ»

— По вашему мнению, Сергей Шляпников — это оптимальный выбор для нашей сборной сейчас?

— Не нам об этом говорить. Это решение принял президиум федерации, человеку поставлены задачи. Если он справится с их выполнением, значит выбор правильный, если нет, значит, где-то ошиблись. Прийти после такого тренера, как Алекно, который выиграл Олимпиаду и всегда брал в сборную всех лучших, это очень непросто. Начинать работу с молодой командой на таком контрасте — серьезное испытание. Оценочным соревнованием для нас станет чемпионат Европы, который пройдет в августе, а не Мировая лига.

— На чемпионат Европы тренерский штаб сборной планирует привлечь наши лучшие силы в лице Максима Михайлова, Сергея Гранкина и других. В таком раскладе нас устроит только победа?

— Да, Сергей Шляпников говорил, что на чемпионат Европы поедут сильнейшие, за исключением Дмитрия Мусэрского, которого не планируют привлекать в этом году. Я не знаю, какую задачу поставит федерация, но согласна с Алекно, который недавно сказал, что мы в любом составе должны и можем побеждать. Наши молодые ребята это доказали, просто у нас еще нет стабильности. Мы пока не можем сказать, что мы точно сильнее вот этой команды. В силу несыгранности мы можем обыграть всех и точно также проиграть любому сопернику, но это объективная причина.

— Но не многие это понимают.

— Команда только-только собралась и практически не тренировалась. Я была в Новогорске, когда Шляпников собирал ребят. Ему приходилось вычеркивать из тренировочного плана некоторые занятия или заменять их на более легкие, потому что игроки не были физически готовы после тяжелого клубного сезона работать и выполнять все то, что задумал тренер.

— Кто из этого состава проявил себя наилучшим образом и теперь может рассчитывать на поездку на чемпионат Европы?

— Мне очень понравился Дмитрий Волков, даже несмотря на то, что многие говорят о его несдержанности и излишней эмоциональности. Но это его стиль, он вот такой, особенный игрок, боец. Хочу отметить Илью Власова, который, к сожалению, травмировался. Но даже при том, что Илья пропустил две игры на третьем этапе, он шел первым в списке лучших блокирующих Мировой лиги, а это очень серьезный показатель. У нас отличный связующий — Дмитрий Ковалев уверенно ведет игру. Можно сказать, что он и Егор Клюка в меньшей степени являются новичками сборной, поэтому именно они должны стать опорой для всех остальных. Эти ребята более опытные, играли в национальной команде на самых серьезных турнирах. Опять же, если бы Клюка играл весь групповой раунд Мировой лиги от начала и до конца, нам было бы гораздо проще, но некоторые матчи он пропустил из-за травмы. В эти встречах мы даже не могли сделать замену доигровщика.

«МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛУФИНАЛ»

— На протяжении этого розыгрыша Мировой лиги наша команда испытывала проблемы с приемом. Чем это можно объяснить?

— В современном волейболе самая дефицитная позиция — это доигровщики с хорошим приемом. Данная проблема касается всех. Сейчас у многих сумасшедшая подача, на нее делают ставку, потому что это самый простой способ выиграть очко. В этом плане, кто во что горазд: кто-то планер хитрый исполняет, кто-то силовую подает. Проблемы в приеме будут всегда, потому что справиться с такой мощью иногда просто невозможно. Можно использовать какие-то тактические нюансы в движении на задней линии. На открытой тренировке нашей команды тренер-аналитик Серджио Бузато очень много объяснял и показывал, как надо работать в приеме. В нынешних реалиях мы можем подстроиться под соперника, но научить принимать игроков, которые есть в этом составе, Шляпников не может. Это делается гораздо раньше. Но я бы не сказала, что в плане приема эта Мировая лига у нас была провальной. На мой взгляд, мы держались. Да, допускали ошибки, но раньше у нас бывало и больше проблем.

— Постоянная смена либеро, к которой прибегает тренерский штаб сборной, — это тактический ход?

— Скорее всего, это исправление ошибок. Концовку группового этапа провел Роман Мартынюк и сыграл замечательно. Нужно определиться, как мы все-таки играем — с одним либеро или с двумя? Кто будет лучше в защите, кто будет лучше в приеме, продолжится ли эта смена или будет кто-то один? Либеро — очень важная позиция и в этом олимпийском цикле у нас совершенно точно на ней будет играть новый человек. Кто это будет? — Посмотрим.

— В чем вы видите главный резерв для усиления игры сборной перед «Финалом шести»?

— Наверное, в сыгранности и в командной игре. Из-за нехватки опыта, нашей сборной иногда не достает организации, игровой дисциплины. Ребята очень талантливые, каждый сам по себе может здорово играть, но пока у нас не было большого количества тяжелых матчей, чтобы понять, как правильно действовать в стрессовой ситуации. Даже если ты много тренируешься, все равно у тебя не получится выйти и сыграть организованно, пока не пройдешь сильных соперников и не поймешь, кто и за что отвечает в той или иной ситуации. На фоне усталости у нас часто теряется концентрация, поэтому ошибки такого свойства присутствуют, но это нормально.

— На какой результат мы можем рассчитывать в «Финале шести» и как нужно сыграть против нашего первого соперника — сборной Канады?

— Мне кажется, что нашей сборной по силам пройти в полуфинал, но у нас неудобное расписание. Наверное, этого следовало ожидать. Будет большое давление, необычные условия, непонятно, как нам удастся акклиматизироваться, и как мы сможем проявить себя в таких тяжелых условиях. Но когда выполнил задачу попадания в финал, отступать уже некуда. Канада играет очень здорово и для меня это большая неожиданность. Я не могу сказать, что мы обязаны их обыгрывать, но все шансы на это у нас есть.