Татьяна Грачева: Шляпников хорошо сглаживает конфликты
Серебряный призер Олимпийских игр, волейбольный эксперт и комментатор Татьяна Грачева в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о шансах сборной России в «Финале шести» Мировой лиги, работе Сергея Шляпникова, проблемах нашей команды в приеме и многом другом.
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«ТРЕНЕРЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО»
— Как оцените выступление сборной России в групповом этапе Мировой лиги?
— Мы очень сложно начинали. Хотя игра с Аргентиной в Казани обнадежила. После этого мы подумали, что у нас все будет получаться легко, но потом случилась игра с Болгарией, и в группе это был наш единственный упущенный шанс — мы проиграли тот матч, ведя 2:0 по сетам. Но в итоге нам хватило очков, чтобы попасть в «Финал шести». После второго тура многие говорили, что отобраться в решающую стадию будет практически невозможно, ведь соперники сильные, а у нас многие ребята травмированы. Даже эта молодая команда не могла по ходу турнира находиться в своем боевом состоянии, поэтому Сергей Шляпников был вынужден играть практически без замен. Но в решающий момент ребята обыграли американцев и вышли в «Финал шести». По сути, в группе мы
— Как вы оцените работу тренерского штаба?
— Если они попали в финал, значит, сделали все правильно. Конкуренция в Мировой лиге очень серьезная, и у большинства команд если и есть новые игроки, то их явно не так много, как у нас. Из прошлогоднего состава сборной, в этом никого нет. Это полностью новая команда.
— После четырех поражений подряд критике подвергся Сергей Шляпников. Доводилось слышать мнение, что у него не налажен контакт с командой, и он часто ошибается с заменами.
— Давайте тогда вспомним, сколько он сделал хороших замен, как ставил людей на усиление подачи, и мы эйсами несколько раз заканчивали партии. В игре может всякое произойти и то, что замена не сработала, не означает, что тренер ошибся. Может у игрока
— То, что игроки позволяли себе отвечать тренеру, — это нормально?
— Нельзя сказать, что ребята грубили и резко отвечали. Это был единичный случай, который все услышали и стали о нем говорить.
«У СБОРНОЙ ПОКА НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ»
— По вашему мнению, Сергей Шляпников — это оптимальный выбор для нашей сборной сейчас?
— Не нам об этом говорить. Это решение принял президиум федерации, человеку поставлены задачи. Если он справится с их выполнением, значит выбор правильный, если нет, значит,
— На чемпионат Европы тренерский штаб сборной планирует привлечь наши лучшие силы в лице Максима Михайлова, Сергея Гранкина и других. В таком раскладе нас устроит только победа?
— Да, Сергей Шляпников говорил, что на чемпионат Европы поедут сильнейшие, за исключением Дмитрия Мусэрского, которого не планируют привлекать в этом году. Я не знаю, какую задачу поставит федерация, но согласна с Алекно, который недавно сказал, что мы в любом составе должны и можем побеждать. Наши молодые ребята это доказали, просто у нас еще нет стабильности. Мы пока не можем сказать, что мы точно сильнее вот этой команды. В силу несыгранности мы можем обыграть всех и точно также проиграть любому сопернику, но это объективная причина.
— Но не многие это понимают.
— Команда
— Кто из этого состава проявил себя наилучшим образом и теперь может рассчитывать на поездку на чемпионат Европы?
— Мне очень понравился Дмитрий Волков, даже несмотря на то, что многие говорят о его несдержанности и излишней эмоциональности. Но это его стиль, он вот такой, особенный игрок, боец. Хочу отметить Илью Власова, который, к сожалению, травмировался. Но даже при том, что Илья пропустил две игры на третьем этапе, он шел первым в списке лучших блокирующих Мировой лиги, а это очень серьезный показатель. У нас отличный связующий — Дмитрий Ковалев уверенно ведет игру. Можно сказать, что он и Егор Клюка в меньшей степени являются новичками сборной, поэтому именно они должны стать опорой для всех остальных. Эти ребята более опытные, играли в национальной команде на самых серьезных турнирах. Опять же, если бы Клюка играл весь групповой раунд Мировой лиги от начала и до конца, нам было бы гораздо проще, но некоторые матчи он пропустил
«МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛУФИНАЛ»
— На протяжении этого розыгрыша Мировой лиги наша команда испытывала проблемы с приемом. Чем это можно объяснить?
— В современном волейболе самая дефицитная позиция — это доигровщики с хорошим приемом. Данная проблема касается всех. Сейчас у многих сумасшедшая подача, на нее делают ставку, потому что это самый простой способ выиграть очко. В этом плане, кто во что горазд:
— Постоянная смена либеро, к которой прибегает тренерский штаб сборной, — это тактический ход?
— Скорее всего, это исправление ошибок. Концовку группового этапа провел Роман Мартынюк и сыграл замечательно. Нужно определиться, как мы
— В чем вы видите главный резерв для усиления игры сборной перед «Финалом шести»?
— Наверное, в сыгранности и в командной игре.
— На какой результат мы можем рассчитывать в «Финале шести» и как нужно сыграть против нашего первого соперника — сборной Канады?
— Мне кажется, что нашей сборной по силам пройти в полуфинал, но у нас неудобное расписание. Наверное, этого следовало ожидать. Будет большое давление, необычные условия, непонятно, как нам удастся акклиматизироваться, и как мы сможем проявить себя в таких тяжелых условиях. Но когда выполнил задачу попадания в финал, отступать уже некуда. Канада играет очень здорово и для меня это большая неожиданность. Я не могу сказать, что мы обязаны их обыгрывать, но все шансы на это у нас есть.
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