Российские волейболисты обыграли испанцев в матче юношеского чемпионата Европы

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3−1 (23:25, 25:11, 25:18, 25:17) в пользу россиян, стартовавших на турнире с поражения от команды Италии (2−3). Лучшим игроком встречи стал россиянин Омар Курбанов, принесший своей команде 24 очка.

Следующий матч на турнире российские волейболисты проведут в среду со сборной Чехии.