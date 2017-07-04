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4 июля 2017, 21:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболисты обыграли испанцев в матче юношеского чемпионата Европы

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Волейболисты юношеской сборной России обыграли сверстников из Испании в матче группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет, который проходит в турецком городе Конья.

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3−1 (23:25, 25:11, 25:18, 25:17) в пользу россиян, стартовавших на турнире с поражения от команды Италии (2−3). Лучшим игроком встречи стал россиянин Омар Курбанов, принесший своей команде 24 очка.

Следующий матч на турнире российские волейболисты проведут в среду со сборной Чехии.
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